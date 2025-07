¿Recuerda el calendario que presentó Unafut? Pues olvídelo, porque le hicieron un montón de cambios

Aunque parezca una locura, la Unafut hizo variacones en 90 partidos de calendario Apertura 2025, que apenas fue presentando este jueves.

El torneo siempre inicia el 27 de julio, de momento.

En un comunicado, la Unafut, explicó las razones. “Se identificó un desajuste en la ida y vuelta de la fase regular lo cual provocó una falta de equidad deportiva.

“De esta manera, la organización hizo los ajustes correspondientes con el objetivo de fortalecer la competencia y procurando la mínima afectación”, dice el comunicado.

Así las cosas, la Unafut varió prácticamente todo el calendario.

13 partidos cambian la localía vs el calendario presentado. (14,44%).

25 partidos cambian totalmente vs el calendario presentado (27,78%).

52 partidos se mantienen vs el calendario presentado. (57,78%). De esta manera, la organización hizo los ajustes correspondientes.

Apertura 2025

De la primera fecha, por ejemplo, se inviertieron cuatro sedes, ahora se jugará, Guadalupue vs Herediano, Sporting vs Alajuelense, Liberia vs Cartaginés, mientras que Pérez Zeledón vs Saprissa y Puntarenas vs San Carlos sí mantuvieron la localía.