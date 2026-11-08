¿Recuerdan al joven Mathías Cordero? El espigado defensor de Saprissa vivió un momento agridulce contra Puntarenas

Mathías Cordero, joven defensor del Deportivo Saprissa, vivió un momento agridulce el viernes anterior, en el juego entre los morados y Puntarenas FC, por la categoría sub-20 de los morados.

El espigado defensor anotó para los tibaseños, pero al final del partido fue expulsado. Sin embargo, su salida no afectó el resultado del encuentro porque la S derrotó a los porteños por marcador 5-2.

Cordero dio declaraciones a La Vía y confesó cómo se sintió por su expulsión, pero, además, reveló quién lo ha ayudado en este momento de su carrera.

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Mathías Cordero (43), joven defensor del Saprissa, vivió un momento agridulce el viernes anterior. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Experiencia

Mathías, quien se vio en el primer equipo de los morados durante los 90 minutos por la vida, confesó que el dejar el juego por la tarjeta roja fue un duro golpe.

“Fue un bajón anímico muy grande, pero por dicha pudimos sacar el resultado, por dicha no afectó tanto al grupo (la expulsión) y que esa expulsión me sirva de ejemplo, puedo usarla como una experiencia, para tener más control”, destacó.

El jugador, quien no se ha vuelto a ver en el primer equipo morado, reveló que Marco Herrera, quien está en las ligas menores del Monstruo, ha sido una persona que lo ha ayudado muchísimo.

“Hay mucho trabajo por detrás, hemos estado trabajando solos, Marco Herrera y yo, y en mi caso me ha ayudado muchísimo.

“Don Marco me ha ayudado a tirarme centros, defensiva y ofensivamente. Ha confiado en mí y me dijo que, en algún momento, los goles iban a llegar solos y eso es parte del trabajo”, destacó.