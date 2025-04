Religioso carga de fe la platea este del estadio Saprissa

Marvin Rodríguez es diácono y aficionado al Deportivo Saprissa. El religioso contó su fervor por la iglesia y su amor por los colores morado y blanco. Cortesía. (Cortesía. /Cortesía.)

En el estadio Ricardo Saprissa han pasado cosas inexplicables, remontadas que parecían imposibles o goles en la Saprihora cuando parecía que el partido estaba perdido, estos hechos se pueden deber, en buena medida, a don Marvin Rodríguez

Este fiel aficionado morado se convirtió en diácono en el 2014 y mezcla su labor en la iglesia con su amor al Monstruo.

Rodríguez es morado desde que tiene uso de razón, gracias a su papá que le inculcó esa fiebre por la “S” y siempre quiso servir a la iglesia, pero algo tenía claro: no quería ser sacerdote, pues su deseo era formar una familia y junto a su esposa, Mayela, y sus hijos ha disfrutado muchos de los momentos gloriosos del Monstruo.

Marvin es farmaceútico, en sus últimos años de carrera trabajó en el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y desde hace cinco años se acogió a su pensión. Esto le permite dedicarle más tiempo a su trabajo en la parroquia y cada semana logra acomodarse para ver a su amado Saprissa.

Este fiebre morado conversó con La Teja y contó cómo combina su amor por el servicio, con su fiebre por el deporte rey.

Rodríguez es diácono y sirve en la parroquia San Isidro Labrador, en Coronado. Cortesía. (Cortesía. /Cortesía.)

Mora de cepa

Marvin relató que sus papás, don Carlos Francisco y doña María eran morados de cepa y cuando era un chiquillo lo llevaban al estadio. Su fiebre por el Sapri aumentó cuando conoció a doña Mayela, el amor de su vida, quien es igual o más saprissista que él y juntos formaron una familia de tres hijos y un nieto.

“Cuando nos casamos nos hicimos socios en platea este y compramos cinco sillas. Antes íbamos con mis hijos (Luis David, Glen Antonio y José Francisco) y ellos estuvieron en la Ultra Morada cuando eran adolescentes y ahora tenemos tres sillitas y casi siempre vamos al estadio, ahí logro acomodarme para no perderme ningún encuentro”, comentó.

Conozca la historia de Marvin Rodríguez

Este fiebre contó que tiene años sirviendo en la iglesia, en pastoral familiar, en consejería matrimonial y colaborando en retiros y en el 2014 se abrió un proceso para ordenar a diáconos permanentes y él se apuntó. En ese entonces se inscribieron 150 personas y al final, se ordenaron 19.

Marvin se confiesa un saprissista envenenado, pero no suele molestar ni faltarle el respeto a los rivales, vive su pasión con serenidad y siempre confiando en el club.

“Mucha gente sabe que soy morado, pero no soy de estar pasando memes, siempre trato a la gente con respeto. Si ganamos bien, pero no suelo hacer mofa de y además, tengo compañeros diáconos que son liguistas y no hablamos de fútbol, porque sé que ellos sufren.

Rodríguez tiene más de 30 años de ser socio del Saprissa y tiene sus sillitas en platea este. Cortesía. (Cortesía. /Cortesía.)

“Me declaro envenenado, sigo a Saprissa a muerte y aunque el equipo esté mal dejo ese amor de lado, imagínese que antes de que llegara Jorge Vergara, cuando Saprissa estaba malísimo, seguíamos pagando las plateas y ese amor no muere”, destacó.

Este morado sirve en la parroquia San Isidro Labrador, en el centro de Coronado y como diácono puede hacer bautizos, bendecir matrimonios, asistir a los enfermos, celebrar la liturgia de la palabra, pero no puede confesar ni celebrar misas.

“La verdad es que yo me acomodo para cumplir con la responsabilidad de la iglesia y ver los partidos. A veces me toca bautizar por las mañanas y en la tarde hay partidos y vamos al estadio. Entre semana, las misas son a las 6 de la tarde y muchos partidos son a las 8 p.m. y posiblemente he negociado algunos partidos para verlos por lo menos en la casa.

“Tengo una agenda y en ella pongo los partidos de Saprissa en casa, para ir al estadio las veces que pueda, antes sí ibamos a Alajuela, Cartago, a ver al equipo, pero ahora, por seguridad lo hacemos solo en la Cueva y tenemos más de 30 años de ser socios”, aseguró.

Como buen saprissista, Marvin tiene su chema morada y conserva una bufanda. Cada vez que va a la Cueva llega bien uniformado y de vez en cuando, se pone la morada para hacer un mandado.

Marvin admira a Mariano Torres y también destacó lo que hizo Wálter Centeno cuando vistió la morada. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Lo que le duele

Rodríguez comentó que admira a dos jugadores: uno es Wálter Centeno, quien cree que es uno de los mejores futbolistas que ha tenido el club y en la actualidad le encanta el trabajo de Mariano Torres.

Si hay algo que le duele a este fiebre es ver cómo hay gente que le tira con todo al volante David Guzmán, porque para él, aporta mucho dentro y fuera de la cancha.

“Siempre debemos apoyar, Guzmán es saprissista a muerte y todos tenemos nuestras debilidades, flaquezas y como todos, a veces andamos con las pilas bien puestas y en otras ocasiones estamos medio apagados, es parte del ser humano; pero no ha dado más alegrías que tristezas”, dijo.

El diácono está contento con la llegada de Paulo César Wanchope al equipo, lo considera muy profesional y le gusta que junto a Gilberto Martínez van a transmitir su experiencia, sobre todo a los más jóvenes.

¿Y qué es lo que más le ha dolido de ver como aficionado?

“No me gusta que gane la Liga, por supuesto y no me gustó ver a (Rolando) Fonseca vestido de liguista, nos traicionó y tampoco a (Michael) Barrantes, sinceramente me dolió mucho”, afirmó.