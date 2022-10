¿Renovará Jeaustin Campos con el Saprissa?

El contrato del técnico Jeaustin Campos vence en el mes de diciembre. Albert Marín. (Albert Marín)

El torneo de Apertura está en las últimas y una de las preguntas que más se hacen los aficionados del Saprissa es si Jeaustin Campos renovará o no con los morados.

Días atrás, trascendió que en Bolivia se mostraban interesados en los servicios del técnico y el contrato de Jeaustin vence en diciembre, pero Campos dejó entrever que su renovación con los morados es prácticamente un hecho.

“Ya conversé con don Ángel Catalina al respecto y no creo que sea difícil que podamos coincidir en todo, pero creo que no va a haber ningún problema, lo otro es que me ha tocado arrancar procesos.

“Esta es mi tercera gestión como entrenador de Saprissa y ya arrancamos un proceso con (Álvaro) Zamora, (Fabricio) Alemán, Julián (González), Emmanuel (Carvajal). Ya empezamos con ese proceso que a nosotros como entrenador se nos responsabiliza, es parte del trabajo”, expresó el entrenador saprissista.

Campos llegó al Sapri para el Clausura 2022 y el torneo anterior, los morados se quedaron en las semifinales ante Alajuelense.

En la presente campaña, los morados finalizaron la fase regular con el liderato del grupo B, luego de 11 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Este viernes, la “S” jugará las semifinales de vuelta contra Alajuelense, en el estadio Saprissa, a las 8 de la noche.