¿Repechaje? Venezuela se la juega contra Colombia

Venezuela se juega la vida ante Colombia, en las eliminatorias mundialistas, este martes, a las 5:30 p.m. hora tica. AFP. (LUIS ROBAYO/AFP)

Ganar y avanzar, empatar y esperar, perder y rezar: Venezuela se juega este martes ante Colombia.

La Vinotinto llega a las últimas fechas de la eliminatoria al Mundial 2026 con la posibilidad de jugar el repechaje. De lograrlo, mantendría viva la aspiración de llegar por primera vez en su historia a la máxima cita del fútbol.

En su camino está Bolivia, a tan solo un punto de la séptima posición que ocupa hoy la Vinotinto de Salomón Rondón. La Verde enfrenta a Brasil con su jugador más eficiente: los 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto.

LEA MÁS: Lio Messi cumple a su afición con dos goles en su despedida ante Venezuela

Ambos equipos vienen de perder por el mismo marcador de 3-0. Venezuela en la despedida de Leo Messi de las canchas de su país y Bolivia frente a una Colombia en Barranquilla que selló su regreso al Mundial tras ausentarse de Catar 2022.

La jornada: Ecuador vs Argentina, 5 p.m. Bolivia vs Brasil, 5:30 p.m. Chile vs Uruguay, 5:30 p.m. Perú vs Paraguay, 5:30 p.m. Venezuela vs Colombia, 5:30 p.m.

La derrota ante la Albiceleste anuló el sueño de la clasificación directa de los venezolanos y el único camino ahora es la repesca, que se disputará en marzo del 2026 como un torneo entre seis selecciones de todos los continentes.

Venezuela esperaba ir al Mundial gracias a que la FIFA amplió el torneo a 48 selecciones y la región pasó de 4.5 cupos a 6.5 entre diez países.

LEA MÁS: Imponen sanción histórica al Independiente luego de incidentes contra la Universidad de Chile

Venezuela tiene la posibilidad de ya no se trata de un milagro, sino de una posibilidad real que depende de su esfuerzo en próximo partido, donde buscarán escribir un nuevo y glorioso capítulo en su historia.