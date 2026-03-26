Repechaje UEFA: Turquía se impuso 1-0 a Rumanía y sigue soñando con el Mundial

Turquía se impuso 1-0 a Rumanía este jueves, en la semifinal del repechaje de clasificación para el Mundial de 2026 y ahora se jugará su participación en la Copa del Mundo el martes ante Eslovaquia o Kosovo.

En el estadio del Besiktas, en Estambul, los turcos pasaron apuros, pero lograron conservar la ventaja obtenida gracias a un gol del lateral Ferdi Kadioglu (53′), perfectamente asistido por el centrocampista del Real Madrid Arda Güler.

LEA MÁS: 22 selecciones pelearán por seis boletos al Mundial en un repechaje de infarto

Turquía derrotó 1-0 a Rumanía, en la primera fecha del repechaje de la UEFA hacia la Copa del Mundo 2026. Foto: AFP. (YASIN AKGUL/AFP)

El panorama de Turquía

Los turcos visitarán a los eslovacos o a los kosovares, que se enfrentan este mismo jueves, en la final de la ruta C de la repesca de clasificación de la zona europea, cuyo ganador obtendrá su billete para el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México (11 de junio - 19 de julio).

Turquía no participa en un Mundial desde la edición del 2002, en la que logró un sorprendente tercer puesto.