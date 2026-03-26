22 selecciones pelearán por seis boletos al Mundial en un repechaje de infarto

El Mundial de Norteamérica 2026 conocerá en los próximos días a los últimos seis equipos que completarán la competición, los cuales saldrán de los repechajes europeos (4) y del resto de confederaciones (2), implicando a selecciones del nivel de la tetracampeona del mundo Italia, Turquía, Polonia o Dinamarca.

A menos de tres meses para que la Copa del Mundo arranque, hay 22 selecciones que mantienen vivo el sueño de participar en el torneo, entre ellas, 16 selecciones europeas que lucharán por cuatro puestos, mientras que dos de la Concacaf, una de Oceanía, una de África, una de Asia y una de Sudamérica harán lo propio por los otros dos espacios restantes.

Entre las candidatas a estar en el Mundial, destaca Italia, quien va a un repechaje por tercera vez. Los azurris volvieron a ser incapaces de conseguir la clasificación directa en un grupo dominado con puño de hierro por la Noruega de Erling Haaland, que goleó al tetracampeón del mundo en sus dos enfrentamientos directos (3-0 y 1-4). Ahora, los italianos, que no participan en un Mundial desde Brasil 2014, buscarán su pase ante Irlanda del Norte, Gales y Bosnia y Herzegovina.

La Selección de Italia comenzará este jueves su lucha final hacia la Copa del Mundo del 2026. Foto: AFP. (ANDREAS SOLARO/AFP)

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El camino de Gennaro Gattuso y compañía

El primer paso del equipo que comanda Gennaro Gattuso para hacerlo será ganar en el duelo de semifinales a Irlanda del Norte en Bérgamo, algo que ha conseguido en las cinco ocasiones que los norirlandeses han visitado Italia.

Después, en la final tendrían que superar al vencedor del Gales-Bosnia y Herzegovina, en el que los galeses quieren superar por primera vez en su historia a los bosnios, ya que hasta el momento el balance es de dos empates y dos derrotas.

En la segunda llave, posiblemente la más abierta y competida de todas, selecciones de segundo nivel europeo como Ucrania, Suecia, Polonia y Albania lucharán por estar en la cita mundialista.

Gennaro Gattuso busca llevar a Italia de nuevo en un Mundial, luego de estar ausente en Rusia 2018 y Catar 2022. Foto: archivo. (Captura de pantalla./Captura de pantalla.)

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La jornada: Repechaje UEFA: Turquía vs Rumania: 11 a.m. República Checa vs Irlanda: 1:45 p.m. Dinamarca vs Marcedonia del Norte: 1:45 p.m. Italia vs Irlanda del Norte: 1:45 p.m. Polonia vs Albania: 1:45 p.m. Eslovaquia vs Kosovo: 1:45 p.m. Ucrania vs Suecia: 1:45 p.m. Gales vs Bosnia y Herzegovina: 1:45 p.m. Repechaje internacional: Bolivia vs Surinam: 4 p.m. Nueva Caledonia vs Jamaica: 9 p.m.

En la primera semifinal, los ucranianos, que no juegan un Mundial desde el 2006, se medirán a una Suecia que quiere regresar a la Copa del Mundo tras ausentarse en Catar 2022. En la otra semifinal, la Polonia de Robert Lewandowski quiere repetir su tercer Mundial consecutivo y para ello deberá superar a una Albania que sueña con debutar en una fase final.

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Un favorito más claro tiene la Llave C, en la que Turquía, de Arda Güler y Kenan Yildiz, segundos en el grupo de clasificación de España, tendrá que superar primero a Rumanía en Estambul, para después hacer lo propio en una hipotética final ante el ganador del Kosovo-Eslovaquia, en el que el equipo liderado en el campo por el delantero del RCD Mallorca Vedat Muriqi buscará el primer Mundial de su historia.

Surinam jugará el repechaje intercontinental ante Bolivia, este jueves, a las 4 p.m. hora tica. Foto: Straffonimages / Clyde Baptiste. (CLYDE BAPTISTE/STRAFFONIMAGES/CLYDE BAPTISTE)

Por último, República Checa, que se enfrenta a Irlanda, y Dinamarca, que hará lo propio ante Macedonia del Norte, apuntan a vivir un duelo en la final. Tanto checos como daneses parten como favoritos en sus respectivas semifinales, aunque no deben fiarse de sus rivales, ya que Irlanda viene de ganar sus últimos tres partidos (Armenia, Portugal y Hungría), y Macedonia ya sabe lo que es eliminar a un ‘coco’, Italia, en una repesca mundialista.

Y más allá de las repescas europeas, la República Democrática del Congo espera rival entre Nueva Caledonia y Jamaica por un puesto para lo que sería su primera presencia mundialista con esa denominación, ya que estuvieron presentes en Alemania 1974 como Zaire.

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Mientras tanto, en el otro billete lo lucharán Iraq, Bolivia y Surinam, siendo la selección sudamericana la favorita para lograr el billete, aunque para hacerlo deberá ganar dos partidos, primero a Surinam y posteriormente a Iraq. Dos minitorneos que se jugarán enteramente en México, en Guadalajara y Monterrey, dos de las sedes del próximo Mundial.