Irán se juega una última carta para participar en el Mundial de Norteamérica

El presidente de la Federación de Fútbol de Irán está “negociando” con la FIFA el traslado a México de los partidos de su selección en la fase de grupos del Mundial 2026, que debía disputar en Estados Unidos, debido a la guerra en Oriente Medio, según la embajada iraní en México.

“Dado que (el presidente estadounidense, Donald) Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, definitivamente no iremos a Estados Unidos.

“Estamos en negociaciones con la FIFA para que los partidos de Irán en el Mundial se jueguen en México”, señaló el presidente, Mehdi Taj, en declaraciones recogidas en la cuenta de la red social X de la legación diplomática.

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La Selección de Irán se juega un último chance para asegurar su participación en la Copa del Mundo del 2026. Foto: AFP. (-/AFP)

Contactada por la AFP, la FIFA indicó que está “en contacto regular con todas las federaciones participantes, incluida la República Islámica de Irán, con el fin de debatir la planificación” del Mundial.

En cambio, lejos de confirmar una posible deslocalización de los partidos de Irán, la FIFA dice “celebrar” que todas las selecciones “disputen el torneo conforme al calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre del 2025”, que prevé una primera fase íntegramente en Estados Unidos para ese equipo.

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Falta de cooperación

El embajador de Irán en México, Abdolfazl Pasandideh, denunció el lunes “la falta de cooperación del gobierno estadounidense en la expedición de visados y en la provisión de apoyo logístico” a la delegación iraní antes del Mundial.

En un comunicado difundido en la página web de la embajada, añadió que él también sugirió “a la FIFA que los partidos de Irán se trasladen de Estados Unidos a México”.

Irán integra el Grupo G del Mundial 2026, en el que enfrentará a Bélgica y Nueva Zelanda en Los Angeles y a Egipto en Seattle.

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Su campamento base durante el torneo, que se jugará desde el 11 de junio al 19 de julio, está previsto en Tucson, Arizona.

Trump afirmó el jueves que Irán no debería participar en el Mundial por “su propia seguridad”, en plena guerra en Oriente Medio.

El mandatario hizo estas declaraciones apenas dos días después de decirle al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que los jugadores iraníes serían bienvenidos a pesar del conflicto.

“Será el evento deportivo más grande y más seguro de la historia de Estados Unidos. ¡Todos los jugadores, autoridades y aficionados serán tratados como las ‘estrellas’ que son!”, sostuvo en su plataforma Truth Social.

Israel y Estados Unidos lanzaron el 28 de febrero una amplia ofensiva contra la República Islámica, que ha respondido con oleadas de misiles y drones contra territorio israelí y contra objetivos estadounidenses en países de la región.