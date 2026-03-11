¿Qué pasará con la plaza que deja la Selección de Irán en el Mundial?

La Selección de Irán confirmó que no participará en la Copa del Mundo de Norteamérica, tras los ataques de Estados Unidos e Israel a ese país, y muchos se preguntan qué pasará con la plaza que deja el país asiático.

Este miércoles, el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, dijo que “desde que este gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones para participar en el Mundial”. Además de determinar cuál equipo ocupará su puesto, también salta el tema de las posibles sanciones para la Selección.

La Selección de Irán no asistirá a la Copa del Mundo, anunció el ministro de Deportes de ese país. Foto: AFP. (-/AFP)

El reglamento de FIFA para el Mundial 2026 habla de los posibles castigos para los equipos que no participen en la máxima fiesta mundialista.

LEA MÁS: Así es la fase de grupos de la Selección de Irán si decide participar en la Copa del Mundo del 2026

Las posibles sanciones

Según el artículo 6, referente a “retirada, partido no disputado, partido suspendido y sustitución”, señala que si cualquier federación se retira hasta 30 días antes del inicio de la competición, recibirá una multa mínima de 275.000 euros (unos ₡150 millones) y si la decisión se toma en los 30 días previos al partido inaugural, la sanción se duplica y será de al menos 550.000 euros (₡300 millones).

Además, la federación que decida no participar debe reembolsar los fondos que FIFA le haya dado para la preparación del equipo y cualquier otro pago relacionado con el certamen. El ingreso base por clasificación ronda los $10 millones (más de ₡4 mil millones).

La Selección de Irán fue de las primeras en clasificar a la Copa del Mundo. El exbasquetbolista Shaquille O'Neal sacó el nombre del equipo en el sorteo de diciembre. Foto: AFP. (POOL/Getty Images via AFP)

Otras sanciones serían excluir a Irán del siguiente torneo internacional o la sustitución inmediata de la federación por otra.

LEA MÁS: Trump, visas y violencia: Los tres enemigos que tienen a la FIFA sudando frío para el Mundial del 2026

Una plaza vacante

Sobre la plaza que deja la Selección de Irán, el reglamento de la FIFA establece que la misma solo puede ser usada por otro país de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

En este momento, las selecciones de Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Uzbekistán, Japón, Jordania e Irán son las que representan a Asia en el Mundial y si Irán queda fuera, en principio la Selección de Irak sería la que ocupe el lugar, porque es la siguiente nación con mejor desempeño.

La Selección de Irak (de verde) podría meterse al Mundial de forma directa, ante la salida de Irán. Foto: AFP. (FADEL SENNA/AFP)

LEA MÁS: Los astronómicos precios que esperan a los hinchas en el Mundial 2026

En este momento, Irak está en el repechaje internacional y jugaría el 31 de marzo con el ganador del duelo entre Bolivia y Surinam, cuyo duelo está programado para el 26 de marzo. Si Irak consigue llegar al Mundial ante la salida de Irán, sería Emiratos Árabes Unidos quien disputaría el repechaje.