Trump, visas y violencia: Los tres enemigos que tienen a la FIFA sudando frío para el Mundial del 2026

A 100 días del inicio del Mundial 2026, un torneo que contará por primera vez con 48 participantes y organizado en tres países (Estados Unidos, México, Canadá), no faltan las interrogantes, alimentadas por la tensión en Oriente Medio, la política de Donald Trump y la violencia en México.

Cuatro años después del Mundial disputado en Catar, la competición va a cambiar por completo de dimensión y se jugará en 16 estadios repartidos a lo largo de 4.000 km, para un total de 104 partidos, desde el encuentro inaugural, el 11 de junio en el estadio Azteca, en Ciudad de México, hasta la final prevista el 19 de julio en el MetLife Stadium, en East Rutherford (Nueva Jersey), donde se conocerá al sucesor de la Argentina de Lionel Messi, coronada en el 2022.

LEA MÁS: Así es la fase de grupos de la Selección de Irán si decide participar en la Copa del Mundo del 2026

La Copa del Mundo de Norteamérica dará inicio el 11 de junio y finalizará el 19 de julio. Foto: AFP. (ULISES RUIZ/AFP)

“104 Super Bowls”

Para dar una medida del acontecimiento, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, prometió “104 Super Bowls” (en referencia a la tradicional final de la NFL) y unos ingresos del orden de $11.000 millones (₡5 billones) para la institución.

Momento fuerte del segundo mandato

El buen desarrollo del torneo está lleno de incertidumbres desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

El millonario pretende convertir este Mundial, que se celebrará en plena conmemoración de los 250 años de la independencia del país, en uno de los momentos fuertes de su segundo mandato.

LEA MÁS: Gianni Infantino dice que está “muy tranquilo” con México como sede del Mundial

La Selección de Irán clasificó al Mundial del 2026, pero tras los ataques del sábado, no se sabe si irá. (-/AFP)

Pero hechos como la operación militar de Estados Unidos e Israel lanzada el sábado contra Irán, uno de los equipos clasificados, que acabó con la muerte del ayatolá Alí Jamenei, ha oscurecido aún más el horizonte y podría plantear la cuestión de la presencia en suelo estadounidense de la selección nacional iraní, que en teoría debe disputar sus tres partidos de la fase de grupos en la costa oeste (Los Ángeles y Seattle).

Protestas por la política migratoria

Hasta ahora, el hecho que más preocupaba era la política antimigratoria del presidente, que ha polarizado el debate político en Estados Unidos.

Los métodos de la policía de inmigración (ICE) y la muerte de dos manifestantes estadounidenses por disparos de agentes federales en Mineápolis (Minesota), provocaron una ola de protestas en diversas ciudades del país.

LEA MÁS: ¿Es Fernando Batista el técnico que necesita la Sele? Voces del fútbol tico opinan de su llegada

El presidente de Estados Unidos Donald Trump prometió una gran fiesta durante el Mundial. Foto: AFP. (KENNY HOLSTON/AFP)

A mediados de enero, Washington también anunció la congelación de visas a los ciudadanos de 75 países en el marco de la lucha contra la inmigración ilegal.

Entre las naciones afectadas figuran Irán, Haití, Senegal y Costa de Marfil, cuatro de las selecciones participantes en el Mundial.

Violencia en México

A este panorama poco alentador se ha sumado la situación de inseguridad en México, donde la muerte del jefe de uno de los cárteles de la droga más importantes, abatido en una operación militar, ha desencadenado una ola de violencia en varias zonas del país, incluida Guadalajara, que debe acoger cuatro encuentros del Mundial.

LEA MÁS: ¡Teletica lanza promesa tras anuncio de Tigo! Batalla por transmisión del Mundial 2026 se puso buena

Preguntado el martes por la AFP, Infantino se mostró “muy tranquilo” con respecto al normal desarrollo del torneo y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que no existía “ningún riesgo” para los aficionados.