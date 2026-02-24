Deportes

Gianni Infantino dice que está “muy tranquilo” con México como sede del Mundial

México es junto con Estados Unidos y Canadá una de las sedes del Mundial de fútbol, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio

Por Yenci Aguilar Arroyo y AFP

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, está “muy tranquilo” con México como sede del Mundial del 2026, luego de que este país enfrentara una ola de violencia por la muerte de su mayor capo del narcotráfico.

“Muy tranquilo, todo muy bien. Va a ser todo espectacular”, aseguró el jefe del organismo en la ciudad colombiana de Barranquilla, en las primeras declaraciones sobre el tema tras los hechos violentos que se desataron el domingo en buena parte de México.

México es, junto con Estados Unidos y Canadá, una de las sedes del Mundial de fútbol, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Sorteo de la Copa del Mundo del 2026.
La Copa del Mundo de Norteamérica será del 11 de junio al 19 de julio del 2026. Foto: AFP. (DAN MULLAN/AFP)

Lo que pasa en México

El territorio mexicano, y particularmente la ciudad de Guadalajara, una de las sedes mundialistas, fue sacudido el domingo tras la muerte del capo Nemesio Oseguera El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo militar.

Durante la operación y los enfrentamientos posteriores murieron al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil, informaron las autoridades el lunes.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, había descartado riesgos para los aficionados que visitaran Guadalajara, capital del estado de Jalisco y que albergará cuatro partidos de la fase de grupos.

A firefighter extinguishes a burning bus set on fire by organised crime groups in response to an operation in Jalisco to arrest a high-priority security target, at one of the main avenues in Zapopan, state of Jalisco, Mexico, on February 22, 2026. Armed civilians blocked several roads in the state of Jalisco, in western Mexico, following an operation by federal forces in the town of Tapalpa, local authorities reported. Jalisco, which will host four matches of the upcoming 2026 World Cup, is home to the powerful Jalisco New Generation Cartel (CJNG), and has been rocked by several episodes of violence in recent years. (Photo by Ulises Ruiz / AFP)
La muerte de un narcotraficante desató una ola de violencia, en Guadalajara, México. Foto: AFP. (ULISES RUIZ/AFP)

Además de cuatro encuentros, entre ellos uno de los más destacados de la primera fase, entre Uruguay y España, Guadalajara albergará junto con Monterrey (noreste) el torneo de repesca que a finales de marzo definirá los dos últimos clasificados a la Copa del Mundo.

