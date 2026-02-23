Ronald González reveló qué pasó en la reunión con el argentino Fernando Batista en Panamá

Ronald González, director de selecciones de la Federación Costarricense de Fútbol, reveló lo ocurrido en la reunión que tuvo este lunes con el argentino Fernando “Bocha” Batista, uno de los candidatos a asumir el banquillo de la Selección de Costa Rica.

El técnico argentino Fernando 'Bocha' Batista se reunió este lunes con Ronald González en Panamá. (EITAN ABRAMOVICH/AFP)

González contó que salió muy satisfecho de la reunión con el Che, a quien contactan por segunda vez en la Fedefútbol; la primera fue virtual hace unas semanas.

En declaraciones a ESPN, Ronítal destacó algunos puntos de lo que habló con el Bocha.

“Vimos que es un gran entrenador, una persona muy preparada, nos explicó todo el plan que tiene pensado para Costa Rica, sus proyecciones, tuvimos una linda conversación de tres o cuatro horas y, la verdad, fue muy provechosa”, comentó.

Tres candidatos para el banquillo de la Tricolor

De esta forma, González acabó las reuniones presenciales con los tres candidatos al puesto, a los cuales se suman el neerlandés Patrick Kluivert y el español Roberto Moreno.

“Los tres son perfiles similares; si se fijan, todos son muy parecidos a lo que andamos buscando, un perfil que ideamos por nuestra matriz, de nuestras mediciones, de currículum, trayectoria, que haya sido seleccionador, que conozca las ventanas FIFA.

“Están en una edad que nos permite tener certeza de que hay energía para poder entrenar y gestionar; los tres son muy buenos, yo digo que los tres tienen las mismas posibilidades”, explicó.

Ronald Gonzalez reveló que el proceso para elegir al técnico de la Selección de Costa Rica está por finalizar. (Prensa Fedefutbol/Prensa Fedefutbol)

La decisión queda en manos del Comité Ejecutivo

Acerca de cuándo se tomaría la decisión sobre quién será el nuevo técnico, González fue muy sincero al respecto.

“Ya eso es una decisión exclusiva del Comité Ejecutivo; yo el miércoles voy a tener una exposición ante ellos de estas tres entrevistas y si están contentos con algún candidato, pues se elegirá y si no, ampliaremos otra vez la lista que presenté en caso de no estar seguros y entrevistar a otros candidatos. Ya nos acercamos a la parte final de este proceso que no es fácil y hay que valorar muchas cosas”, añadió.