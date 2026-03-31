República Democrática del Congo vuelve a una Copa del Mundo 52 años después

La República Democrática del Congo derrotó a Jamaica, en la final del repechaje internacional y vuelve a una Copa del Mundo 52 años después de su primera participación en mundiales mayores.

Este martes, el duelo ante los caribeños, cerró con marcador 0-0 en el tiempo regular y en los tiempos extra apareció Axel Tuanzebe, para marcar el gol de la victoria, para la nación africana.

Los Reggae Boyz quedaron eliminados del Mundial de Norteamérica, que iniciará el 11 de junio.

El defensor Axel Tuanzebe (derecha), de la República Democrática del Congo anotó el gol que le permitirá volver a una Copa del Mundo. Foto: AFP. (ULISES RUIZ/AFP)

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Un gol y vuelve el sueño

El conjunto africano regresará a los mundiales 52 años después de su primera participación.

Fue en Alemania Alemania 1974, cuando la República Democrática del Congo dijo presente en Mundiales. En ese entonces, el país era llamado República del Zaire.

La República Democrática del Congo venció a Jamaica 1-0, en los tiempos extra. Foto: AFP. (ULISES RUIZ/AFP)

El dramatismo se apoderó del encuentro tras 90 minutos de intensidad pura y un empate sin goles que parecía inquebrantable. Con el cansancio haciendo mella en ambos equipos, la prórroga se convirtió en un juego de nervios donde cualquier error o acierto marcaría el destino hacia Norteamérica 2026. Fue entonces cuando la pizarra y la táctica fija le dieron a los africanos la llave del paraíso.

Al minuto 100, apareció el defensor del Burnley F. C. de la Premier League de Inglaterra para lanzar un remate muy cerca del centro del arco, luego de un tiro de esquina.

Con este solitario pero sagrado gol, la República Democrática del Congo desató la locura en las gradas y puso fin a una angustiante espera de más de medio siglo.