¡Rotundo fracaso! La maldición de Italia continúa tras quedar fuera por tercer Mundial seguido

Italia quedó fuera del Mundial 2026 tras quedar fuera en penales ante Bosnia luego de empatar a uno durante los 120 minutos.

Tercer Copa del Mundo: primero fue Rusia en 2018, luego Qatar 2022 y ahora Norteamérica 2026 para un país con cuatro copas del mundo.

Italia fuera del Mundial 2026 (STEFANO RELLANDINI/AFP)

El partido se le puso de cara a los italianos luego de un grosero error del portero de Bosnia, Nikola Vasilj, que entregó mal un pase a los 15 minutos, y fue Moise Kean quien aprovechó para poner a soñar a los cuatro veces campeones del mundo.

La situación para Italia se pondría compleja cuando el defensa del Inter de Milán, Alessandro Bastoni, se fue expulsado a los 41 minutos tras una barrida en la que llegó tarde y, al ser último hombre, vio la cartulina roja.

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Bosnia se fue con todo sobre el arco de Donnarumma y encontró su premio al cierre, al 79, cuando Haris Tabakovic, tras una serie de rebotes en el área, puso la paridad a un gol.

Italia aguantó a como pudo y logró sostenerse en el partido durante los 90 minutos y también en el tiempo extra para poder llegar a los lanzamientos desde el manchón blanco.

En los tiros de penal, los italianos fallaron dos y Bosnia estuvo impecable convirtiendo todos para ganar la serie 4-1 y dejar a Italia de nuevo sin mundial.

Italia quedó fuera por tercer mundial consecutivo tras caer ante Bosnia (ELVIS BARUKCIC/AFP)

El resto de resultados de los repechajes UEFA

Turquía selló su pase a la Copa del Mundo del 2026 luego de derrotar 0-1 a Kosovo y así firmar su boleto a Norteamérica a mitad de año.

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Suecia acabó con el sueño de la Polonia de Robert Lewandowski, que se queda sin mundial luego de ganarles 3-2, y con ello estarán presentes en la Copa del Mundo.

República Checa fue el encargado de dejar a Dinamarca fuera del Mundial luego de igualar a dos en los 120 minutos, pero en penales los checos ganaron 3-1.