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¡Rotundo fracaso! La maldición de Italia continúa tras quedar fuera por tercer Mundial seguido

Italia fuera del Mundial tras perder en penales ante Bosnia

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Por Eduardo Rodríguez

Italia quedó fuera del Mundial 2026 tras quedar fuera en penales ante Bosnia luego de empatar a uno durante los 120 minutos.

Tercer Copa del Mundo: primero fue Rusia en 2018, luego Qatar 2022 y ahora Norteamérica 2026 para un país con cuatro copas del mundo.

Gennaro Gattuso confía en clasificar a la Selección de Italia al Mundial 2026, a través del repechaje.
Italia fuera del Mundial 2026 (STEFANO RELLANDINI/AFP)

El partido se le puso de cara a los italianos luego de un grosero error del portero de Bosnia, Nikola Vasilj, que entregó mal un pase a los 15 minutos, y fue Moise Kean quien aprovechó para poner a soñar a los cuatro veces campeones del mundo.

La situación para Italia se pondría compleja cuando el defensa del Inter de Milán, Alessandro Bastoni, se fue expulsado a los 41 minutos tras una barrida en la que llegó tarde y, al ser último hombre, vio la cartulina roja.

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Bosnia se fue con todo sobre el arco de Donnarumma y encontró su premio al cierre, al 79, cuando Haris Tabakovic, tras una serie de rebotes en el área, puso la paridad a un gol.

Italia aguantó a como pudo y logró sostenerse en el partido durante los 90 minutos y también en el tiempo extra para poder llegar a los lanzamientos desde el manchón blanco.

En los tiros de penal, los italianos fallaron dos y Bosnia estuvo impecable convirtiendo todos para ganar la serie 4-1 y dejar a Italia de nuevo sin mundial.

El arquero Gianluigi Donnarumma y sus compañeros de la Selección de Italia discuten con el árbitro durante el partido ante Bosnia por el repechaje europeo hacia el Mundial 2026.
Italia quedó fuera por tercer mundial consecutivo tras caer ante Bosnia (ELVIS BARUKCIC/AFP)

El resto de resultados de los repechajes UEFA

Turquía selló su pase a la Copa del Mundo del 2026 luego de derrotar 0-1 a Kosovo y así firmar su boleto a Norteamérica a mitad de año.

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Suecia acabó con el sueño de la Polonia de Robert Lewandowski, que se queda sin mundial luego de ganarles 3-2, y con ello estarán presentes en la Copa del Mundo.

República Checa fue el encargado de dejar a Dinamarca fuera del Mundial luego de igualar a dos en los 120 minutos, pero en penales los checos ganaron 3-1.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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