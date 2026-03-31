El filazo de Orlando Galo a sus compañeros tras el papelón de la Sele ante Irán

El mediocampista de la Selección de Costa Rica, Orlando Galo, no escondió su frustración tras la dura goleada sufrida ante Irán, y lanzó una fuerte autocrítica sobre el rendimiento del equipo.

El jugador reconoció que la Tricolor estuvo lejos del nivel mostrado en el partido anterior.

“No hicimos valer esta camiseta”

La Selección de Costa Rica se vio muy mal en el amistoso contra Irán. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Galo fue claro al comparar el desempeño con el juego ante Jordania. “No fuimos la selección que fuimos contra Jordania… no hicimos valer esta camiseta que tenemos puesta, no hicimos las cosas que nos pidió el cuerpo técnico y se vio demostrado en el resultado”.

El mediocampista también aceptó los errores cometidos.

“Somos conscientes nosotros mismos de los errores grandísimos que tuvimos hoy, que sabemos que no podemos hacerlos en partidos importantes. El profesor nos vino inculcando que no tenemos partidos amistosos… hoy no se vio reflejado, no salimos con esa mentalidad que habíamos salido el partido anterior”.

Además, insistió en que el grupo es consciente del mal momento. “Somos conscientes y estamos envueltos en la realidad, que no estamos afrontando los partidos de la mejor manera”.

Mensaje a la afición y autocrítica total

Galo también envió un mensaje directo a la afición tras el resultado. “Creo que hoy no lo hicimos como queríamos, hoy no representamos a nuestro país, a nuestra camiseta, a nuestro pueblo como lo teníamos que hacer”.

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El mediocampista aseguró que ahora toca corregir. “Tenemos que trabajar, tenemos que levantar cabeza… somos conscientes de las cosas que tenemos que mejorar”.

Finalmente, dejó claro que el grupo buscará reaccionar. “A veces las caídas son lo mejor, porque te levantas de la mejor manera… queremos representar a nuestro país de la mejor forma posible”.

Las palabras de Orlando Galo reflejan el golpe que significó la derrota, pero también la urgencia de mejorar de cara a los próximos compromisos.