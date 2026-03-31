Esta es la cruda confesión de Fernando Batista tras el vergonzoso 5-0 de la Sele ante Irán

La derrota 5-0 de Costa Rica en el duelo ante Irán es un absoluto ridículo, y el nuevo entrenador de la Tricolor, Fernando “Bocha” Batista, tiene claro que al combinado patrio no le salió nada.

“La realidad es que no salió nada de lo que trabajamos y planificamos. En este poco tiempo de trabajo cambiamos de sistema para ver a otros jugadores e ir conociéndolos”, mencionó el Bocha luego de la humillación ante Irán.

Fernando Batista fue muy claro al decir que a la Selección de Costa Rica no se salió nada ante Irán. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Batista destacó que en el primer compromiso ante Jordania, la Sele tuvo cosas positivas; no obstante, en este segundo juego fueron puras cosas negativas, algo que genera bronca en la Tricolor, según el estratega.

“En el primer partido lo jugamos estable y en esta segunda, nada. Un primer tiempo en el que no salió nada de lo planeado. Estamos tristes, dolidos, con bronca, pero de un partido como este vamos a sacar mucho”, afirmó el timonel sudamericano.

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Fernando comentó algunas de las falencias que tuvo el combinado patrio en este juego, que fue lo que le costó un resultado tan escandaloso en contra de los iraníes.

“Hay que jugar a alta intensidad, enfrentamos a un rival físicamente superior hasta en lo futbolístico. No podemos jugar desconcentrados, sin actitud, sin intensidad; tenemos que jugar cuando tenemos la pelota. Esta clase de partidos te da ese golpe para reaccionar”, acotó el nuevo entrenador de Costa Rica.

Costa Rica hizo el ridículo tras perder 5-0 ante Irán (Prensa FCRC/Federación Costarricense de Fútbol)

El Bocha Batista llamó a la calma y afirmó que van a hacer las evaluaciones que correspondan para superar este golpe de una goleada de 5-0 ante un país como Irán.

“La evaluación la vamos a hacer con el cuerpo técnico, tranquilos. Tenemos que ver los jugadores que se pueden adaptar a lo que quieres. Podemos cambiar de sistema, pero si no tenés agresividad y en las segundas pelotas llegás tarde, eso es lo que tenemos que mejorar”, comentó el técnico.

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Costa Rica igualó sobre la hora ante Jordania tras ir abajo por dos goles en el debut de Fernando Batista; pero ahora le tocó perder su primer encuentro como nuevo estratega de la Selección Nacional, una derrota que quedará en la retina de todos, no solo por el resultado tan abultado, sino por la forma en que se dio.