Esposa de David Guzmán aclara qué fue lo que la hizo explotar contra hijo de Wálter Centeno

La esposa de David Guzmán, Stacy Montero habló en exclusiva con La Teja para aclarar qué fue lo que la hizo explotar en contra del hijo de Wálter Centeno.

En sus historias de Instagram, ella publicó una serie de videos e imágenes en donde defendía a su esposo y a su hijo de aparentes ataques de Paté Jr.

Esto se dio luego de que el joven dijera un par de comentarios en contra de Guzmán en el programa Teléfono Rojo.

“Esa camisa estuvo retirada y después apareció en la espalda de Guzmán; yo estoy en el Club Morado y lo veo arriba y luego la veo abajo”, dijo el hijo del exmorado en referencia a que no es el mismo nivel el que tenía su padre y el actual 8 morado.

Stacy Montero se le fue con todo al hijo de Wálter Centeno (Instagram/Instagram)

Esposa de David Guzmán da más detalles contra Paté Jr

Ante todo eso, Stacy atacó este pasado lunes al hijo de Centeno en su Instagram, no solo por lo de la 8 de Guzmán, sino por otras situaciones que pasan el reducto tibaseño con Paté Jr., pues al parecer, algo habría pasado el domingo en el partido en que Saprissa enfrentó a Liberia.

“Esto pasó justamente el pasado domingo en el partido, donde mi hijo de 10 años, identifica que este muchacho (Paté Jr.) solo pasarle al frente con risas burlistas, que incluso cuando David hace el gol de media chilena, él no celebra, sino que lo que hace es burlarse y hacer gestos malintencionados, yo no lo observé, pero hablando con gente que estaba ahí, me dijeron, hay testigos, y le dije a mi hijo que él es un tipo que le gusta llamar la atención y que no le hiciera caso”.

Lo que ella no sabía es que un par de días antes, el joven le había tirado a su marido.

“Para mí ahí había terminado el tema, pero se da ahora lo del programa ( que fue el viernes) entonces el tipo empieza a hablar de otras cosas y yo ya entiendo que la situación va más allá y que mi hijo tenía razón; no actué en el momento, pero ahí si voy a levantar la voz, no lo hago solo por nosotros sino por las demás familias”, relató Stacy.

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La esposa de Guzmán le contó a La Teja sobre diversas polémicas que ya han pasado en Club Morado con el hijo de Centeno.

“No es la primera vez que le pasa al muchacho y con los que él llega, los han sacado más de una vez del Club Morado por lo mismo, ya han tenido problemas con otros jugadores y demás, pero conmigo es la primera vez, por eso quiero levantar la voz, si quisiera quedarme callada no pasa nada, pero con mi hijo no, ni contra las familias”.

Para Stacy, lo de Wálter hijo es algo incoherente sin importar el tema futbolítisco.

Wálter Centeno le tiró a David Guzman por la 8 de su padre (Foto: tomada de X. /Foto: tomada de X.)

“El criterio que él tenga del número y del papá y demás, me parece incoherente, él quiere que se le respete la historia del papá, el número y todo, pero bueno sí se le respeta, no hay ningún problema con eso, ni David ni nadie de la familia lo tiene, lo que pasa es que él ya pasó esa línea porque mis hijos no tienen por qué aguantar las faltas de respeto o inmadureces de este irrespetuoso, independientemente de que piense si David merece la 8″.

“No voy a permitir que este tipo siga o al menos que se cuide un poquito cuando vaya a estar hablando o emitiendo criterios porque al final esto lo perjudica más a él, David está bien, nada que ver Saprissa, solo que respete el tiempo de mis hijos viendo a su papá en el estadio”, explicó.

Sobre el domingo en el partido ante Pérez Zeledón, en caso de que se tope a Wálter hijo en la Cueva, Stacy reveló que no estaría de sobra una disculpa.

“Vamos a analizarlo en familia, yo con respeto, si él también tiene, con mucho gusto puedo conversar con él, pero a lo que me han dicho es complicado. Nosotros vamos a ir al estadio, no tenemos que sentir miedo, ni nada, sí vamos a llegar”.

“Ya si él quiere seguir hablando papaya en este programa o en otro pues problema de él, pero no sé qué va a pasar el domingo si llegará con la misma actitud, porque a lo que me han dicho es un ego y prepotencia, yo no busco problemas, pero si uno tratara con gente respetuosa, una disculpa no estaría de más, pero no voy a permitir que vaya al Club Morado a burlarse en las narices de mi hijo mayor”.

“Muchas esposas me han escrito, tengo mucha gente de mi lado y al final por esto es que yo hago esta denuncia, porque se que han existido problemas, lo han sacado de ahí, entonces que se olvide”, acotó.

Stacy asegura que Paté hijo ni celebró el gol de Guzmán el pasado domingo ante Liberia (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Más broncas

La esposa del jugador morado contó algunos detalles de otra bronca que tuvo Patecito en el estadio de Tibás.

“Lo que pasó hace un tiempo no fue con nosotros, pero sí puedo decir que fue con otros jugadores, no voy a entrar en detalles de nombres pero sí se sabe por la gente que estaba ahí, que fue un despelote y a aquellos los tuvieron que sacar por comentarios ofensivos contra el equipo, jugadores, y ahí estamos las familias y jugadores que no fueron convocados y nadie merece faltas de respeto”.

“Parece una gallina culeca por todo el Club Morado se pasea haciendo comentarios y cosas y no se puede quedar quedito, y eso todo mundo lo sabe, pero ahora uno ve las burlas y demás y entiende que es algo personal, si es personal que, como adulto asuma las consecuencias, que se ubique, no sé si es que es contra David o Saprissa pero con mis hijos, yo no se lo voy a permitir”.

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Stacy reveló si en algún momento han hablado con Centeno padre sobre las conductas del hijo en el estadio.

“Nunca hemos conversado de esta situación, obviamente lo que pasa en la cancha se queda en la cancha, pero nosotros no, él nunca se me ha acercado como hombre a decirme algo”, sentenció.