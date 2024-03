Reunión entre Osael Montero y Horacio Elizondo quedó en el misterio

Los alcances de la reunión que al parecer mantuvieron este jueves el presidente del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, Osael Maroto, y el expresidente de la Comisión de Arbitraje, Horacio Elizondo, quedó en un puro misterio.

Osael Maroto dijo este jueves que se iba a reunior con Horacio Elizondo. (Rafael Pacheco Granados)

Maroto explicó al mediodía que se reuniría en la tarde de este jueves con el argentino, con la intención de que desistiera de la renuncia a la presidencia de dicha comisión y agregó que se informaría horas más tarde el resultado de la misma.

Sin embargo, transcurrió el día y no se informó nada sobre el alcance de la reunión. Ni siquiera hay certeza de que se hayan reunido.

“Los árbitros lo han apoyado y varios presidentes de equipos consideran que vamos por buen camino. Que una persona no quiera estar no quiere decir que lo que se esté haciendo no esté bien”, dijo Maroto.

Se espera que este viernes haya alguna información con respecto al tema.

Recordemos que Elizondo renunció el pasado 23 de febrero, tras comentar que no estaba de acuerdo con algunas decisiones que se habían tomado, entre ellas, el nombramiento de los integrantes de la Comisión de Arbitraje sin su consentimiento.

A Horacio Elizondo le pedirán que se quede en la Comisión de Arbitraje. (Rafael Pacheco Granados)

Su renuncia provocó la protesta de los árbitros, quienes en la jornada de fútbol del pasado fin de semana, detuvieron los encuentros por unos minutos, para demostrar su apoyo al argentino.

Horacio tenía razón

Además el fiscal de la Fedefutbol, Carlos Ricardo Benavides analizó un reglamento de la Comisión de Arbitraje y explicó cuáles fueron sus conclusiones, dándole la razón a Elizondo con respecto a las denuncias que realizó.

LEA MÁS: Fedefútbol tratará de que Horacio Elizondo se mantenga en la Comisión de Arbitraje

“Hice una revisión de las normas que se están aplicando en la federación, principalmente dos, un reglamento de la Comisión de Arbitraje que data del año 2000 y uno del año 2016, aprobado por el Comité Ejecutivo de la federación. Después revisé los estatutos de la federación, el estatuto de FIFA y el Reglamento de Organización del Arbitraje de FIFA. Básicamente nuestras conclusiones son que la reglamentación costarricense incumple con los parámetros de FIFA, en algunos casos está claramente opuesta y lo que he recomendado es inaplicar de manera inmediata todas aquellas normas que están en contra de lo que dispone FIFA y proceder a hacer una aplicación correcta e incluso proceder a hacer una nueva reglamentación por parte de la federación”, comentó Benavides.