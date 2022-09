Ricardo Blanco sobre jugada con Johan Venegas: “Dentro de la cancha todo queda”

Ricardo Blanco, lateral del Deportivo Saprissa, dijo que el arbitraje siempre es la excusa del equipo que pierde, pero que en el caso del clásico de este sábado, Saprissa ya había tenido las mejores llegadas cuando eran once contra once.

El Monstruo derrotó 1-0 a Alajuelense en el clásico nacional, con gol de Javon East, pero los manudos se quejaron de una amarilla para Johan Venegas, que era la segunda y por eso se convirtió en roja, por protestar un fallo arbitral.

Ricardo Blanco atendió a la prensa luego del clásico.

“Lógico, verdad, ese es el pero, aunque creo que cuando éramos once contra once tuvimos las jugadas más peligrosas, o sea, tampoco fue que nos pasaron por encima.

“Sabíamos que no podíamos meternos con los árbitros, ya es algo que vienen diciendo hace rato, que no están soportando nada, nosotros hicimos nuestro juego, ya si ellos caen en el juego de los árbitros no es culpa nuestra”.

Ricardo Blanco se sincera: “Nos reunimos y nos dijimos las cosas, ya era mucha chota”

Se le preguntó por la jugada específica con Venegas, quien lo que reclamó fue que Blanco le cometió una falta.

“Como le digo, es fútbol, dentro de la cancha todo queda”, respondió.

“Es un momento bonito, teníamos mucho de no estar en un primer lugar, teníamos mucho de no ser un equipo constante, veníamos de picos, somos una institución grande, teníamos que sumar de tres en todas las canchas. Lo estamos haciendo”, expresó.