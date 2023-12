Robert Arias analiza a su sobrino Aarón Salazar: “Lo rudo también es bueno, no lo puede dejar”

Gracias a una entrevista exclusiva con Robert Arias, exdefensor del Club Sport Herediano, en La Teja descubrimos los valiosos consejos que le da a su sobrino, Aarón Salazar, actual defensor central del cuadro florense.

Arias, un rudo defensor central en su época, nos compartió las perspectivas sobre el desempeño de Aarón y el camino hacia el éxito.

Aarón Salazar tuvo un buen cierre de torneo con el Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

Salazar tuvo un torneo complicado debido a las lesiones y fue relegado muchas veces a la banca, pero apareció en la recta final del torneo, donde el Team eliminó a Alajuelense en la semifinal, aunque perdió la final de segunda fase contra Saprissa, equipo que se proclamó campeón.

- ¿Cómo evalúa el desempeño de Aarón Salazar en el Herediano?

En verdad, Aarón ha vivido mucho en poco tiempo. Desde que estuvo en San Carlos, tuvo la dicha de pelear títulos y ganarlos. Las lesiones en los últimos dos torneos han sido un desafío, pero en estos últimos cuatro partidos pudo jugar normalmente, demostrando su habilidad y superando los baches por lesión que son normales en la vida de un jugador porque jugamos, el jugador que casi no juega no se lesiona.

-¿Cree que una similitud entre ambos es que son de los defensores llamados rudos?

Sí, yo era un defensor central rudo, y le digo a Aarón que no puede perder esa característica. Él es un poquito mejor que yo, tiene técnica, pero no puede perder el ADN de la familia que es dar el cien por ciento. También le digo que debe perfilar sus propias características y así optar a fichar con un equipo en el extranjero o a la selección. Yo sí era más rudo, iba duro al balón, pero sin mala intención, son cosas diferentes, mientras que Aarón es más técnico, sale con la pelota dominada, mete pases entre líneas, aunque le digo que lo rudo también es bueno, no lo puede dejar.

Robert Arias le da consejos a su sobrin Aarón Salazar. (Alexander OTAROLA )

- Aarón le pide consejos a usted?

No sé si él considera que lo guío, pero como alguien que ha vivido lo que él vive, creo que mis consejos son valiosos. Hablamos después de cada partido, discutimos sobre los rivales, los errores y cosas en las que mejorar. Es un constante cruce de palabras que él acepta y escucha.

-Ambos mantienen un perfil bajo, ¿cuál es su consejo para Aarón?

Le digo que se dedique a jugar, que evite problemas, que construya su camino sin buscar demasiada atención. Es importante defenderse a sí mismo, respetar a todos y ganarse el respeto, especialmente a sus 24 años, porque está entrando en una etapa crucial, la mejor edad.

- ¿Si pudieras pedirle a Aarón que mejore en algo, qué sería?

Siempre hay cosas que mejorar. Desde la precisión en el juego hasta aspectos tácticos, le aconsejo que se evalúe semana a semana. La madurez es crucial, y trabajar en los errores constantemente es parte del proceso de crecimiento como jugador.