Robinho pide ser trasladado de la “prisión de los famosos” cansado de los chismes

El exjugador Robinho, condenado a nueve años de prisión por violación, pidió su traslado de la Penitenciaría II de Tremembé, en el interior de São Paulo, según informó el medio brasileño O Globo. Su abogado, Mário Rossi Vale, presentó la solicitud ante la jueza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, encargada de la inspección de los centros penitenciarios de la región de São José dos Campos.

En la cárcel, Robinho juega y dirige al equipo Tremembé Futebol Clube. (DOUGLAS MAGNO/AFP)

Un pedido en busca de tranquilidad

La magistrada explicó que este tipo de requerimientos deben ser analizados por la Secretaría de Administración Penitenciaria (SAP), ya que se trata de una decisión administrativa. Sin embargo, aclaró que no se opone al cambio si se cumplen los requisitos legales y hay disponibilidad en otro centro.

La petición se realizó poco después de que la jueza llamara al exfutbolista para aclarar supuestos privilegios dentro de la cárcel. En la audiencia, Robinho negó recibir un trato especial y aseguró que todos los reclusos son tratados por igual.

Posible traslado a otra unidad

La Penitenciaría de Tremembé alberga a varios reclusos de alto perfil junto al futbolista condenado. (NELSON ALMEIDA/AFP)

La defensa propuso su traslado a un centro de resocialización en Limeira, Rio Claro o Bragança Paulista, argumentando buena conducta, ausencia de faltas disciplinarias y la posibilidad de que Tremembé II sea desactivada.

La Penitenciaría de Tremembé, conocida popularmente como la “prisión de los famosos”, alberga a más de 7 mil reclusos en cinco unidades. Por sus celdas han pasado figuras como los hermanos Cravinhos, Alexandre Nardoni, Roger Abdelmassih y Lindemberg Alves Fernandes, todos involucrados en casos de gran impacto en Brasil.

Una vida activa dentro de la cárcel

De acuerdo con O Globo, Robinho ha mantenido una rutina activa como técnico y jugador del Tremembé Futebol Clube, equipo formado por internos. También ha financiado abogados para otros presos y regalado calzado deportivo a sus compañeros.

Aun así, el exatleta habría expresado su deseo de salir de la cárcel debido al exceso de atención, los chismes y la convivencia forzada con otros reclusos conocidos. Según empleados del penal, Robinho ha dicho que se siente agotado por la fama que lo rodea incluso dentro de los muros del presidio.

El exfutbolista pidió traslado por cansancio de los chismes dentro de la prisión de los famosos. (NELSON ALMEIDA/AFP)

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.