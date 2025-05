Rolando Fonseca no se guardó nada sobre el uso del VAR tras las semifinales. (JOHN DURAN)

Rolando Fonseca no se guardó nada y le tiró con todo al uso del VAR tras los partidos de semifinales de este miércoles.

El comentarista y exjugador puso en duda el uso de esta herramienta, pues siguen existiendo errores en las decisiones arbitrales que resultan determinantes en los marcadores.

Este jueves, Melissa Alvarado le consultó en el programa matutino de Telenoticias su opinión sobre el VAR, especialmente en el partido entre Alajuelense y Puntarenas, que estuvo marcado por un gol anulado y un penal no pitado.

“Cuando nos queremos dar el caché de ser la liga que desarrolló y que implementó por primera vez el VAR en Centroamérica, muy bien, y hacen la inversión, pero ¿estaban capacitadas las personas para utilizarla? ¿Se está utilizando la herramienta adecuada y cómo se está utilizando?“.

“Creo que en este momento se podría utilizar la herramienta para eso, para evitar las dudas. Ayer, milimétricamente, se pita un fuera de juego, no se ve claro, realmente no se ve claro, las líneas hasta las ponen más delgaditas de lo normal, son milimétricas, y yo creo que hasta ese punto no puede llegar el fútbol”, mencionó Rolando.

El partido entre Alajuelense y Puntarenas estuvo cargado de polémica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Fonseca destacó que, en su opinión, el uso de la tecnología está generando más dudas entre los aficionados, pues no todas son revisadas por el árbitro, además se refirió a la capacitación necesaria.

Alajuelense finalmente logró su boleto a las finales por la mínima y se enfrentará a los tibaseños el próximo domingo a las 4 p.m., en el Ricardo Saprissa.