Rolando Fonseca se rajó con frase que hará tambalearse a Marcel Hernández

Rolando Fonseca, exjugador y comentarista en Teletica Radio, se rajó con una frase sobre Marcel Hernández, este lunes en el programa mañanero de esa emisora.

Los panelistas estaban comentando sobre el Cartaginés y el Rolo tomó la palabra y le tiró una frase dura a Hernández.

Christian Sandoval, director del programa estaba diciendo que quizás el sábado en el Lito Pérez, fue el último partido del cubano con el Cartaginés y que había dicho cosas en contra del presidente del club, Leonardo Vargas.

Sandoval repitió las palabras del cubano ese día: “Yo no voy a estar en un equipo donde no quieren que esté”.

En eso, Fonseca tomó la palabra. “¿Qué es, que no lo ha entendido Marcel? Desde hace tiempo lo entendí yo y sino se lo aclaro Marcel, no es solo Leonardo, sus compañeros también, no lo quieren en el equipo, ese es un mensaje fuerte para Marcel”, expresó Fonseca.

“Esto viene sucediendo hace tiempo, entonces, ojalá Marcel se tome su tiempo para analizar lo de él y pueda tomar un camino, una buena decisión, pero ya él le dio lo que tenía que darle al Cartaginés”, dijo.

