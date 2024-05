Uno de los juegos más queridos de PlayStation podría estar a nada de llegar a PC

God of War: Ragnarok, uno de los juegos exclusivos más aclamados de PlayStation, podría estar cerca de llegar a computadoras. Al menos, según uno de los filtradores más confiables de PlayStation.

God of War: Ragnarok fue uno de los juegos más populares del 2022. Foto: Santa Monica

Según el filtrador billbil-kun, en una entrevista para la revista francesa Dealabs, en algún momento de mayo, PlayStation y Sony van a anunciar la adaptación para PC de la exitosa secuela. Eso sí, no dieron una fecha exacta.

God of War: Ragnarok se estrenó en noviembre del 2022 para PlayStation 4 y PlayStation 5, y continúa la historia de Kratos y su hijo Atreus, mientras se enfrentan a la mitología nórdica en una aventura de enormes dimensiones.

Ragnarok es, sin exagerar, uno de los juegos más exitosos de Sony, convirtiéndose en el juego exclusivo más vendido de la historia de PlayStation, con más de 5,1 millones de copias vendidas en su primera semana.

Así que no está tan pegada al techo la idea de migrar el juego a una plataforma tan popular como PC, si eso significa mejorar las ventas, que para noviembre de 2023 acumulan más de 15 millones de copias vendidas.

LEA MÁS: PlayStation: Estos fueron los juegos más jugados en abril

Si a esto le sumamos que otros títulos como Ghost of Tsushima, The Last of Us Parte 1 y Horizon Forbidden West han llegado a PC, la posibilidad de que God of War también haga el salto es bastante alta.

Ahora, son meramente rumores, y hasta que PlayStation o Sony Santa Mónica, el estudio detrás del juego, no hagan un anuncio oficial, nada está confirmado.