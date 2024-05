PlayStation: Estos fueron los juegos más jugados en abril

Abril llegó a su fin y con él uno de los meses más lentos, si hablamos de lanzamientos y estrenos. No obstante, los jugadores siempre van a sacar el rato para echarse un par de partidas y PlayStation lo sabe.

PlayStation tuvo un mes de abril muy movido.

Es por eso que acaban de revelar cuáles fueron los juegos más descargados y jugados en sus plataformas PlayStation 4|5 y PSVR 1|2.

Para sorpresa de absolutamente nadie, Helldivers 2 una vez más encabeza la lista como el juego más jugado en PlayStation 5, seguido del controversial, Stellar Blade, y Sea of Thieves, que comenzó siendo un juego exclusivo de Xbox.

Las cosas cambian un poco en PlayStation 4 con Fallout 4 a la cabeza de la lista tanto en Estados Unidos como Europa, probablemente por el empujón que tuvo la serie.

El top tres lo completan Red Dead Redemption 2 y el siempre popular, Minecraft.

Una vez más, PlayStation dio a conocer cuáles fueron los juegos gratuitos más descargados y, para sorpresa de nadie, el top 3 se lo llevan Fortnite, Roblox y Call of Duty: Warzone.

Ahora, si hablamos de PlayStation VR, las cosas cambian bastante.

En PS VR2, los tres juegos más jugados son Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, el juego musical, Beat Saber y el popular, Among Us VR.

Mientras que para PS VR1, el juego de peleas, Creed: Rise to Glory, se mantiene en el primer puesto en Europa y Estados Unidos. Pero, Beat Saber y Vader Immortal: A Star Wars VR Series, completan el top tres en Estados Unidos.

Mientras que en Europa los otros dos juegos más jugados son Job Simulator y Sniper Elite VR.