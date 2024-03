Minecraft anunció algo que nadie vio venir

Minecraft no se quedó fuera de la moda de los servicios de suscripción y este viernes Microsoft lanzó Marketplace Pass, un servicio de suscripción mensual exclusivo para Minecraft.

En el sitio web oficial de Minecraft explicaron que por cuatro dólares al mes (poco más de 2.000 colones) los jugadores tendrán acceso a más de 150 paquetes de contenido seleccionado mes a mes por el equipo de Minecraft.

Minecraft le permite llevar su imaginación al límite como con esta recreación de la Basílica de los Ángeles. Foto: Microsoft

Entre lo que pueden esperar encontrarse hay paquetes de texturas, aspectos y nuevos mundos, algunos están enfocados en el combate, otros tienen historias y uno que otro está pensado solo para los jugadores más hábiles.

Estos contenidos van a estar disponibles en cualquier parte del mundo y son compatibles con todos los dispositivos a través de las cuentas de Microsoft y Minecraft: Bedrock Edition.

Es importante aclarar que no es necesario suscribirse a este servicio para seguir jugando con normalidad, pero una vez que cualquiera de esos contenidos abandone el catálogo del servicio de suscripción, únicamente los jugadores que los hayan canjeado los mantienen en su inventario.

Que no lo agarren de pato

Pero ojo, Minecraft desde hace un tiempo cuenta con otro servicio pago llamado Realms Plus.

Este servicio cuesta ocho dólares (casi 4 mil colones) y les permite a los jugadores administrar servidores en línea llamados “Realms”. A estos Realms pueden acceder hasta diez personas, independientemente de si el creador está en línea o no.

La versión Plus también da acceso a los contenidos del Marketplace, por lo que no se recomienda tener ambas suscripciones activas.

En resumen, la suscripción a Realms Plus incluye la nueva suscripción al servicio Marketplace Pass y Minecraft ha dicho que los suscriptores de Realms Plus no pueden suscribirse a Marketplace Pass.