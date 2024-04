¿Por qué es tan polémico el último juego de PlayStation?

PlayStation dio el banderazo oficial y el juego de acción, Stellar Blade, está disponible en todo el mundo exclusivamente en sus consolas PlayStation 5, pero antes de su lanzamiento, este juego estuvo cargado de polémicas y muchos comentarios, pero, ¿por qué?

Stellar Blade ha dado mucho de qué hablar desde que se anunció. Foto: PlayStation.

Antes de continuar, Stellar Blade está ambientando en un futuro postapocalíptico en que la Tierra quedó completamente destruida luego del ataque de unas extrañas criaturas. Lo poco que quedó de la humanidad, migra al espacio para crear una colonia.

Desde ahí, Eve, una soldado, es enviada a la Tierra para recuperarla y hacer frente a la invasión.

Y es justamente en su personaje principal que encontramos la polémica, un debate que regresa cada cierto tiempo a la mesa de conversación: la sobresexualización de los personajes femeninos en los videojuegos.

Resulta que Eve es físicamente muy atractiva, tiene un cuerpazo, usa trajes ajustados y cuando camina se mueve un poco de más, lo que ha hecho que más de uno pierda la cabeza en ambos sentidos.

Algunos han celebrado el diseño, al punto que pueden ser un poco enfermizos con los comentarios, mientras que otros se han quejado que solamente alimentan la imagen irreal que tenían los videojuegos sobre la mujer, hasta no hace mucho y que en muchos casos aún continúa.

Curiosamente, el diseño de Eve no es casualidad. Shift Up Corporation, la empresa detrás del juego, se basó en la modelo coreana, Shin Jae-eun, para crear a Eve. Además, considerando el mundo en que está ambientado el juego, un mundo exagerado, Eve cae como anillo al dedo.

Lo que molestó a muchos de los fans fue que tras la polémica y la llegada del juego a PS5, algunos de los trajes se veían diferentes, un poco más recatados.

Hyung-Tae Kim, director de Stellar Blade, aseguró que los cambios fueron decisión suya para reflejar su visión creativa, pero los fans no están tan seguros, al punto que más de 32 mil personas han firmado una petición en línea para que se retire la “censura” del juego.

Si Shift Up Corporation o Sony van a acoger la petición, ya es otra historia. La realidad es que esta no es ni la primera, ni la última vez que se va a hablar del temas de la sexualización de las mujeres. Lastimosamente la hipersexualización de las mujeres en los medios, desde la televisión hasta las películas y los videojuegos, es un problema constante que lleva décadas y pareciera que no está cerca de erradicarse.