¿Anda corto de plata? Todo esto puede comprar por menos de 25 mil colones con las ofertas de PlayStation

En este momento la tienda digital de PlayStation está cargada de miles de descuentos. Desde juegos con descuentos que llegan hasta el 75%, pasando por paquetes de expansión y hasta cosméticos, hay de todo para todos.

PlayStation lanzó la casa por la ventana con sus ofertas de mayo. Crédito: PlayStation.

Pero, sabemos que se puede volver un poco abrumador buscar entre tantas opciones, en especial si andamos cortos de plata. Así que nos dimos a la tarea de hacer una lista de qué juegos pueden comprar con solo 25 mil colones (50 dólares).

Acción, acción y más acción

Comenzando con los amantes de los juegos de acción y aventura, que es a los que el presupuesto puede que se les complique más por la cantidad de opciones, podemos comenzar con Monster Hunter Rise + Sunbreak por 10 mil colones, Crash Bandicoot N-Sane Trilogy por 8 mil colones y nunca cae mal tener una copia de The Elder Scrolls V: Skyrim Edición Especial con un precio de 5 mil colones.

En ese caso les queda un vuelto de 2 mil colones.

Otra opción es agregar al carrito Final Fantasy XVI por 18 mil colones y Deathloop por 6 mil colones y quedan tablas.

También está el nuevo Prince of Persia The Last Crown por 15 mil colones y el juego de culto, Outer Wilds por 7.500 colones. En ese caso les sobran unos 2.500 colones para comprarse algo para picar mientras hacen una maratónica de juego.

Apunte y dispare

A los que les gustan los juegos de disparos, con 25 mil colones pueden comprar el popular Rainbow Six Siege Edición Deluxe, Ghost Recon Wildlands, Doom Eternal, todos por 5 mil colones.

Para terminar de matar el presupuesto pueden sumarle el aclamado Metro Exodus Edición de Oro (3 mil colones) y Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Edición Deluxe para PS4, por 7 mil colones y salen tablas.

Solo para fiebres del deporte

Por supuesto que también pensamos en los amantes del deporte. Ahora, no es por decepcionarlos pero esta vez PlayStation dejó de lado juegos de fútbol como EA Sports FC, para enfocarse en deportes alternativos.

Así que con el presupuesto pueden comprar Raiders Republic, un juego de carreras masivo enfocado en bici, esquí, snowboard y trajes de alas, por 5 mil colones.

A la lista le agregan el juego de rally Dirt Rally 2.0 (otros 5 mil colones) y el legendario Tony Hawk Pro Skater 1+2 (8 mil colones) y les sobran unos 7 mil colones para gastar en lo que quieran.

¡Qué terror!

Por último, ¿a quién no le gusta pegarse un buen susto? Con el presupuesto de 25 mil colones se van a llevar más de uno. Les tenemos varias opciones: La primera es juntar Resident Evil 4 Edición Oro (20 mil colones) con Resident Evil 2 (5 mil colones) y hacer una maratón de zombies.

Otra opción es comprar Resident Evil Village que está a 8 mil colones, junto a uno de los juegos más crudos del mercado: Visage, que tiene un precio de 10.500 colones y la cereza del pastel es What Remains of Edith Finch por 2.500 colones.

Pero si quieren armar sus propias listas y escoger los juegos, pueden encontrar todas las ofertas en la tienda virtual desde su PlayStation4|5 o en el sitio web de PlayStation.