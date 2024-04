PlayStation tiene noticias sobre tres de sus más esperados juegos

PlayStation estrena juegos casi que todos los días, pero para nadie es un secreto que siente una debilidad por los juegos independientes y hay tres que están esperando con ansias.

PlayStation es conocido por darle prioridad a algunos juegos independientes. Foto: Polygon.

Antes de seguir, los juegos independientes o indies, son desarrollados por pequeñas empresas, incluso hay casos en los que los desarrolla una sola persona. Muchas veces no tienen los mejores gráficos, pero lo compensan con historias profundas.

Es por eso que los grandes estudios como PlayStation, apuestan por este tipo de juegos para ayudar a promoverlos y actualmente tienen el ojo puesto en tres.

El primero es Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2, un juego de terror ambientado en el mundo de la popular franquicia Five Nights at Freddy’s.

Y aunque la fórmula se puede volver cansona, este juego se aleja un poco de las entregas anteriores. En él los jugadores deben realizar una serie de tareas que van desde servir comida, arreglar componentes eléctricos hasta jugar minijuegos, con tal de mantener a los animatrónicos felices.

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 llega el 20 de junio.

El segundo es Darkest Dungeon II, un juego de calabozo, en que los jugadores toman el control de un grupo de guerreros que emprenden una aventura para detener el apocalipsis.

Los jugadores tienen que tomar decisiones en poco tiempo y utilizar las habilidades de los personajes, para hacer frente a diversos obstáculos. Visualmente es impecable, con una animación 3D como nunca antes vista.

Este juego llega el 15 de julio.

Por último, tenemos uno de los lanzamientos más esperados por los fans: V Rising, un juego de supervivencia en el que los jugadores toman el control de un vampiro que se despierta tras siglos de sueño y decide que es momento de recuperar su gloria.

Esta búsqueda de poder lo va a llevar a enfrentarse a la Iglesia, vampiros, demonios y hasta al mismísimo Drácula, en un juego de mundo abierto.

La fecha de estreno de V Rising aún no se ha revelado.