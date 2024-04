PlayStation va a regalar otros 13 juegos con PS Plus

PlayStation se puso regalón y anunció los 13 juegos que se unen al catálogo de PlayStation Plus para las categorías Extra y Premium.

PlayStation Plus viene cargado este mes de abril con juegos para todos los gustos. Crédito: Sitio web de PlayStation.

Hay que recordar que PlayStation Plus es un servicio de suscripción que cuenta con tres categorías: Esencial, Extra y Deluxe, cada una con diferentes beneficios, que van desde juegos gratis, multijugador en línea y hasta un catálogo de juegos clásicos.

Los juegos para la categoría esencial ya los habían anunciado y esta vez le toca a los usuarios de Extra y Premium.

PlayStation 5

Los usuarios de PlayStation 5 tendrán acceso a Animal Well y Tales of Kenzera: ZAU.

Animal Well se estrena el 9 de mayo y es un juego de rompecabezas en el que debemos explorar un laberinto lleno de animales, resolver más de 250 acertijos y en el proceso desentrañar un secreto.

Por su parte, el 23 de abril se estrena Tales of Kenzera: ZAU, un juego de acción y aventura en plataformas, que nos pone en los zapatos de Zau, un niño que debe explorar una tierra traicionera utilizando un poder mágico, para recuperar el espíritu de su padre.

PlayStation 5 y 4

Como es usual, PlayStation va a ofrecer varios juegos para sus dos plataformas: PlayStation 4 y 5, esta vez son Dave the Diver, Nour y Construction Simulator.

Dave the Diver es un juego independiente de rol y aventura que se ganó el corazón de los jugadores por su impactante arte visual, la mezcla de elementos 2D y 3D y una historia envolvente.

En este debemos explorar la región de la Fosa Azul, para conseguir recursos y, en la noche, administrar un restaurante de sushi.

Mientras que Nour es un juego interactivo de comida, básicamente la idea es jugar con la comida para crear nuevas recetas.

Por último, Construction Simulator, como su nombre lo dice, es un simulador de construcción en el que tenemos total control de una empresa constructora y los proyectos y desafíos que eso conlleva.

PlayStation 4

Por último, Sony no se ha olvidado del PlayStation 4 y este mes de abril trae un par de juegos que van a querer probar: The Crew 2, Lego Marvel: Los Vengadores y Oddballers.

The Crew 2 es un simulador de carreras de mundo abierto que nos permite explorar Estados Unidos a máxima velocidad, mientras competimos en carreras, retos y eventos.

Lego Marvel: Los Vengadores recuenta las primera películas de los Vengadores al estilo lego, con cientos de personajes que desbloquear y mundos por explorar, mientras salvan a la humanidad de su destrucción.

Por último, Oddballers es un juego multijugador en el que la idea es hacerle imposible la vida a sus amigos. Usando armas, explosiones y hasta el entorno, los jugadores se tienen que enfrentar entre sí en una serie de minijuegos, hasta que hay un campeón.

Otros juegos

Para completar la lista de juegos que llegan a la categoría Extra y Premium están:

Miasma Chronicles (PS5)

Stray Balde (PS5)

Deliver Us Mars (PS5, PS4)

Raji: An Ancient Epic (PS5, PS4)

Lego Ninjago: La película (PS4)

Además, están disponibles para ambas consolas los juegos clásicos: Alone in the Dark: La nueva pesadilla, Star Wars: Rebel Assault II: El Imperio Oculto y MediEvil

El precio del Plus Extra es de 11 dólares (6 mil colones) al mes o 94 dólares anuales (casi 48 mil colones). La suscripción Premium tiene un valor de 12 dólares mensuales (6 mil 100 colones) y 107 dólares el anual (poco más de 54 mil colones).