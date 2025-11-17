Deportes

Rolando Fonseca sorprende y propone a un técnico altamente polémico para la Selección

En una entrevista con Diario Diez, Rolando Fonseca sorprendió al proponer al “Fantasma” Figueroa como candidato para dirigir a la Selección de Costa Rica por volver a ayudar a la Sele.

Por Eduardo Rodríguez

Rolando Fonseca es una voz autorizada de nuestro medio, y en una entrevista con Diario Diez de Honduras, soltó un nombre para Costa Rica, sumamente polémico.

La Sele necesita que Nicaragua haga el milagro sacando un empate o ganando ante Haití, pero además, que la Tricolor salga airosa contra Honduras por cualquier resultado.

Fonseca propuso que, en el caso de que la Sele vaya al Mundial de Norteamérica 2026, le deberá mucho a Nicaragua y su técnico, por lo que propuso despedir a Miguel Herrera y llevar a Marco Figueroa como su sustituto para dicha cita mundialista.

“Vamos a ponerle un santo a Nicaragua. Si el “Fantasma” saca ese resultado, debería dirigir el Mundial porque sería quien salvó a Costa Rica, si Costa Rica gana", comentó el exdelantero en Diario Diez de Honduras.

Rolando Fonseca propuso a Marco Figueroa como entrenador de Costa Rica en caso que Nicaragua vuelva a ayudar a la tricolor. (JOHN DURAN)

La Tricolor recibe a Honduras este martes a las 7p. m., misma hora en la que Haití y Nicaragua se verán las caras.

