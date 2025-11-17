Rolando Fonseca sorprende y propone a un técnico altamente polémico para la Selección

Rolando Fonseca es una voz autorizada de nuestro medio, y en una entrevista con Diario Diez de Honduras, soltó un nombre para Costa Rica, sumamente polémico.

La Sele necesita que Nicaragua haga el milagro sacando un empate o ganando ante Haití, pero además, que la Tricolor salga airosa contra Honduras por cualquier resultado.

LEA MÁS: Jorge Luis Pinto sorprende con su análisis de la Sele y deja un mensaje clave para el juego ante Honduras

Fonseca propuso que, en el caso de que la Sele vaya al Mundial de Norteamérica 2026, le deberá mucho a Nicaragua y su técnico, por lo que propuso despedir a Miguel Herrera y llevar a Marco Figueroa como su sustituto para dicha cita mundialista.

“Vamos a ponerle un santo a Nicaragua. Si el “Fantasma” saca ese resultado, debería dirigir el Mundial porque sería quien salvó a Costa Rica, si Costa Rica gana", comentó el exdelantero en Diario Diez de Honduras.

Rolando Fonseca propuso a Marco Figueroa como entrenador de Costa Rica en caso que Nicaragua vuelva a ayudar a la tricolor. (JOHN DURAN)

La Tricolor recibe a Honduras este martes a las 7p. m., misma hora en la que Haití y Nicaragua se verán las caras.