Rónald González: “En este momento estoy disfrutando mi vida”

El técnico Rónald González estuvo en el almuerzo que se le dedicó a Johnny Chaves, el 22 de marzo. Rafael Pacheco.

Mientras Costa Rica jugará su último partido de la octogonal ante Estados Unidos este miércoles en el Estadio Nacional, el técnico que inició este proceso con la Sele, Rónald González, disfruta la vida al máximo y está estudiando para volver a dirigir.

Ronítal tomó a la Tricolor en octubre del 2019 y estuvo en ese puesto hasta el 9 de junio del 2020, cuando lo despidieron debido a los malos resultados de la nacional.

Pero esto no hizo que disminuyera su amor por el fútbol, lo sigue disfrutando, pero de otra manera, también se ha dedicado a estudiar y cuidar su salud.

González, de 51 años, nos contó que después de junio valoraría ofertas para sentarse nuevamente en el banquillo.

- ¿Ahorita qué está haciendo?

En este momento estoy disfrutando mi vida, estoy estudiando tres veces por semana, recibo clases en línea en una universidad en España, sobre fútbol lógicamente, sobre entrenamiento para equipos profesionales, estoy con temas de mi casa, de mis hijos (Melanie y Alejandro), estoy haciendo caminatas los fines de semana, haciendo ejercicio todos los días, leyendo, me gusta mucho, estoy viviendo al máximo.

- ¿Cómo se llama la carrera que está cursando?

Es una maestría, se llama Máster en Entrenamiento Táctico Cognitivo para Equipos Profesionales. ¿Por qué cognitivo? Porque en todos los entrenamientos y en los diseños de tareas que se hacen se pone al jugador a pensar, se le ponen condicionantes, situaciones en el juego que se le presentan, es muy interesante.

- ¿Qué lugares que no conocía del país ha descubierto con las caminatas?

Voy con mi esposa (Yuliana) o con un grupo de caminantes. He conocido un montón de lugares. Le comenté al profe Johnny (Chaves) que de verdad uno sí es descuidado, porque estar en un trabajo durante toda mi vida nunca tuve fines de semana ni mucho menos.

Ahora estoy disfrutando las caminatas, he ido a cualquier cantidad de lugares y eso antes no lo hacía, lo estoy disfrutando, conociendo más Costa Rica, conociendo montañas, lagos, cabañas, haciendas, he estado superrealizado en esa parte, que ha sido una tarea pendiente en mi vida, porque normalmente como jugador y como técnico los fines de semana nunca los podía aprovechar.

- ¿Cómo vive el fútbol ahora que no está dirigiendo?

Es mi trabajo, para eso he invertido dinero y para eso me pago mis pasantías, me pago mis cursos, lo estoy disfrutando de largo, pero sigo haciendo análisis, en la maestría que estoy llevando debo diseñar tareas, diseño entrenamientos, tenemos charlas con entrenadores.

Ahora hay algunos tiempos para poder hacerlo (ver partidos) y cuando lo hago es porque he dejado de estudiar y por supuesto, estoy muy de lleno con el fútbol nacional.

- ¿Cuándo cree que volverá a dirigir?

Dije que en un año no volvería a dirigir y ese año se cumple en junio, que fue cuando estuve en mi anterior trabajo (la Sele).

Esperemos, pero esta profesión es tan extraña que uno no sabe cuando el teléfono suena y lo que yo sí quiero es que cuando el teléfono suene esté preparado, porque como profesional tengo que dar algo más de lo que di antes y tengo que reinventarme, ver qué cosas se le pueden ofrecer a los jugadores que les gusten y definitivamente esto del fútbol es de conocimiento, pero también de gusto en la gestión, que los jugadores estén contentos.

Ronítal estuvo con la selección nacional hasta junio del año pasado. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Qué condiciones busca en un equipo para dirigirlo?

Es de conversar, lo que pasa es que el fútbol en nuestro país se ha detenido solo en ganar o perder y yo soy de otro tipo de mentalidad, entonces tendría que analizar y pensar con el posible trabajo lo que podría pasar, en su momento lo hablaremos. Qué visión tiene, qué estructura tiene, qué elementos tiene, es un poco de todo.

- ¿Qué opina del formato del torneo actual?

Creo que lo que necesitamos es una educación de todos, de periodistas, de aficionados, de jugadores, de dirigentes, de entrenadores, tenemos que dejar de ser tan resultadistas, entiendo que el fútbol es ganar.

Digo que el formato de domingo a miércoles a veces atenta contra eso. ¿Sabe por qué en esta temporada ha habido menos despidos de entrenadores? Porque se detuvo el campeonato, porque hubo fechas FIFA, porque el año pasado, a estas alturas, a la fecha 10 había 12 técnicos despedidos de 10 equipos.

Eso es un parámetro importante para entender que no hay una visión, que hay resultados de por medio, que no hay una planificación y esto no es como sacar un conejo del sombrero, no es hacer magia. Esto es trabajo, planificación, es entender el proyecto y creo que viene por ahí, se necesita una reeducación.