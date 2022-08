Rónald González sobre Johnny Chaves: “Perdemos a una persona muy valiosa”

El entrenador Ronald González lamentó la partida de Chaves. Mayela López. (Mayela Lopez)

El entrenador Rónald González estaba en el gimnasio cuando recibió un mensaje que le alertaba sobre el fallecimiento del entrenador Johnny Chaves.

González compartió con Chaves en varios juegos mientras ambos eran entrenadores de primera división y cuando Ronítal también dirigía a la Selección Nacional sub-20 y a la Mayor.

“Me escribió un amigo que tenemos en común, me mandó una publicación de redes y me preguntó si era cierto. Me puse a buscar a Johnny Woodly, quien tenía contacto con él y me confirmó la noticia.

“Don Johnny siempre fue abierto conmigo en el conocimiento y eso es difícil con algunos entrenadores, son cerrados en sus ideas. — Rónald González, entrenador.

“Recibo la noticia con tristeza, porque perdimos a una persona muy valiosa en el medio, entrenador de mucha capacidad, nos ayudó mucho, tenía gran conocimiento y me da tristeza, me siento triste por lo que pasó en este último tiempo, por toda su familia y las personas que estaban cerca de él”, afirmó.

Le seguía el rastro

González acudió al almuerzo que le organizó la Asociación de Entrenadores a Johnny Chaves, el pasado 22 de marzo y después de ese día la comunicación entre ambos no se cortó.

“Estaba revisando el chat y vi los últimos mensajes, que eran desde hace un mes, cuando me contestó un mensaje.

“Ese día me dijo que el tratamiento lo hacía sentirse mejor, que se podía alimentar más y que estaba en franca recuperación”, dijo.

Chaves y González coincidieron cuando dirigían San Carlos y Saprissa, respectivamente. Rafael Pacheco. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Agradecido

Rónald comentó que don Johnny siempre se mostraba agradecido con él por estar pendiente de su salud.

“Tengo muy buenos recuerdos, porque don Johnny siempre fue abierto conmigo en el conocimiento y eso es difícil con algunos entrenadores que son cerrados en sus ideas y no les gusta compartir conocimiento.

“A veces, cuando yo dirigía a la Selección lo llamaba para preguntarle por algún jugador que él tenía en sus equipos y se portaba como una persona noble, educada, fue uno de mis profesores para obtener la licencia de técnico; en un curso llamado ‘Metodología del entrenamiento’ y nos compartía criterios importantes”, aseguró.

El extécnico del Saprissa también compartió una anécdota que tuvo con Chaves, mientras él dirigía a los morados.

“Cuando jugábamos en contra, él estaba en San Carlos y yo en Saprissa. Ese día nos ganaron y cuando terminó el partido lo fui a saludar y me dijo ‘Rónald, tranquilo, ustedes van a ser campeones’ y fue el año en que ganamos la 30.

“Puedo decir que fui una persona privilegiada de compartir con él”, expresó.