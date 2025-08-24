Ronaldo Cisneros envió sentido mensaje antes de llegar a Costa Rica para unirse a Alajuelense

El delantero Ronaldo Cisneros dio un emotivo mensaje antes de llegar a Alajuelense. Prensa LDA. (LDA /LDA)

Ronaldo Cisneros es el nuevo delantero de Alajuelense y antes de unirse a su nuevo club, el jugador le dedicó un mensaje al Querétaro, equipo de la primera división mexicana.

El artillero, de 28 años, llega a la Liga, para resolver un problema en el ataque rojinegro, aunque sus números son muy discretos, por lo que hay ciertas reservas sobre su desempeño.

Cisneros se sinceró en sus redes sociales y esto les dijo a los seguidores del cuadro mexicano:

“Toca despedirme de este gran club y esta gran ciudad que fue nuestra casa durante 14 meses, mi familia y yo nos vamos muy agradecidos por todos los momentos que vivimos durante este tiempo.

“Solo tengo palabras de agradecimiento para todas las personas que me tocó conocer en este club, a todos y cada uno de los que pertenecen a este club les deseo lo mejor porque lo merecen.

“Defender estos colores ha sido un orgullo y llevaré conmigo cada enseñanza y cada recuerdo vivido aquí, pero sobre todo me llevo grandes amigos”.

En la liga MX ha jugado 99 partidos y lleva 11 goles, entre torneos regulares y liguillas, según Transfermarkt; en Santos Laguna, con el que fue campeón, Chivas de Guadalajara y Querétaro.