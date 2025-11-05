Ronaldo Cisneros revela la tragedia que marcó sus inicios como futbolista

Ronaldo Cisneros, delantero de Liga Deportiva Alajuelense, contó como un accidente de tránsito, en el que hubo un fallecido cuando militaba con el Santos Laguna de México, en los inicios de su carrera, marcó el comienzo de su vida como futbolista.

El atacante azteca está viviendo un dulce momento en Alajuelense, tanto en el torneo local como en el internacional.

Ronaldo acumula cuatro anotaciones con los rojinegros y, poco a poco, se ha ido ganando el agrado del aficionado liguista, más después de marcar su primer gol ante Puntarenas, con el que inició una mejor cuota de anotaciones.

Posteriormente, convirtió un doblete ante Herediano en Santa Bárbara, y recientemente, abrió la cuenta en Liberia en la más reciente victoria de Óscar Ramírez y sus pupilos en suelo guanacasteco.

Ronaldo Cisneros contó sobre una tragedia vivida en sus inicios como jugador. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

El joven Cisneros, de tan solo 17 años, quien militaba en el equipo de esa categoría del club Santos de México, revela cómo un accidente de tránsito marcó sus primeros pasos como futbolista.

“Fuimos a jugar a la Ciudad de México contra Cruz Azul, ganamos 1-0, yo hago el gol y, de regreso, faltando dos horas para llegar a Torreón, lamentablemente falleció el doctor; hubo varios compañeros accidentados, fue un accidente grave”, relató en una entrevista publicada en el canal oficial de Alajuelense en YouTube.

El mexicano afirma que dicha situación le permitió a muchos tener la oportunidad de crecer.

“A muchos les abrió la posibilidad de crecer. El portero Carlos Acevedo estaba en el club; para ese torneo le habían dado las gracias, y a raíz de ese accidente, dos porteros se accidentaron. Entonces regresó al club y hasta hoy es titular en Santos, incluso ha ido con la selección”.

Ronaldo cuenta que tuvo que ser hospitalizado, aunque comenta que no le fue tan mal para lo grave que fue el accidente.

“Gracias a Dios, a mí me fue bien, solo un esguince cervical, pero sí, tristemente, la vida del doctor la perdimos. Fue un momento duro; a los 17 años eres un niño y cuesta asimilarlo en ese momento. Aparte, ese doctor venía llegando, llevaba 10 días trabajando con nosotros”.

Ronaldo Cisneros suma cuatro goles con la camisa de Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El delantero azteca cuenta que en el partido previo a ese duelo tuvo una anécdota con el fallecido de dicho accidente.

“Antes del partido me dijo que yo iba a anotar y que se lo iba a dedicar. Justo metí el gol, lo abracé cuando anoté y son cosas que quedan ahí y que te ayudan a crecer como persona”, dijo en la entrevista junto con Daniel Sanabria, en el canal oficial de la Liga.