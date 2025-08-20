Roy Smith está sin salario desde marzo y para colmo tuvo un accidente que le complicó la vida

Roy Smith, uno de los jugadores que quedó sin trabajo debido a la pérdida de la licencia de Guanacasteca en la primera división, tuvo que ponerse a trabajar con una plataforma de transporte para subsistir.

Roy Smith es un futbolista aguerrido en el Honduras Progreso. Fotografía: Cortesía

El infortunio parece seguir al férreo defensor, pues tuvo un accidente de tránsito, por lo que el machetico con el que estaba generando ingresos, ahora está en el taller.

Smith le comentó a La Teja que tuvo que ir a declarar y que está a la espera de una resolución para saber si tiene que pagar el deducible o si gana el juicio y retoma sus labores.

Pero, el defensor no se ha quedado de brazos cruzados. Le está metiendo duro a un emprendimiento de venta de calzado, mediante una tienda virtual, que puede encontrar en Instagram como rsl19_.

Roy Smith tiene 35 años. (San Carlos/San Carlos)

Ese emprendimiento, así como una venta de perfumes que también está iniciando, así como los ahorros, le han permitido a Smith pellejearla, sin tener necesidad, aún, de pedir prestado.

“No he tenido que hacer un préstamo, he maniobrado con tarjetas cuando llega a fin de mes, no sé cómo lo hace Dios, pero uno sale adelante”.

De momento, Smith espera alguna oferta de algún club y se mantiene entrenando, pero sin descuidar sus nuevos proyectos.

Smith dice que su último salario que recibió fue en marzo de este año.