Roy Smith se agarra fuerte de este emprendimiento para sostenerse tras cinco meses sin salario

Roy Smith se está agarrando fuerte de un emprendimiento para salir adelante del rudo momento que pasa, tras cinco meses sin salario.

Roy Smith vende calzado deportivo, pero empezó antes de la situación de la ADG. (Instagram/Instagram)

Smith es uno de los jugadores que se quedaron sin equipo, tras la desafiliación de Guanacasteca del fútbol federado, aunque aún el caso está abierto, ha tenido que recurrir a otras formas para obtener ingresos.

Antes de lo que sucedió con la ADG, Smith abrió una tienda virtual de calzado deportivo, pero no le había dedicado el tiempo suficiente por su labor como futbolista.

No obstante, ahora está metido de lleno y, más bien, ha incrementado su oferta, pues de a poco ha metido perfumes finos, y es probable que también haga una tienda para estos.

Roy Smith vende tacos de esta calidad. (Instagram/Instagram)

Smith nos contó la difícil situación que atraviesa; dicho sea de paso, la más complicada en su carrera, pero incluso así no desmaya. Dice que le pide a Dios, pero que también actúa, para que se den las cosas.

Allan Cruz le ha comprado tacos a Roy Smith. (Instagram/Instagram)

“Mi último salario fue en marzo, tengo lo que es una tienda virtual de calzados, producto de importación. No tengo una marca específica, son tenis y tacos y trato de conseguir lo que al cliente le gusta”, afirmó.

El Cubo Torres también se ha apuntado al negocio de Roy Smith. (Instagram/Instagram)

Sobre los perfumes, dice que ofrece el producto a los mismos clientes y que va, poco a poco, pulseándola.

Pese al emprendimiento, reconoce que no es un negocio para depender de él, más bien es una extra y que lo ideal es tener un ingreso fijo.

“Uno debe tener un ingreso estable porque esto es volátil; los tacos y los tenis no son de consumo diario, entonces, uno tiene que moverse, porque hay gastos, pero, cualquier ingreso es mejor que ninguno”, manifestó.

Smith ha gastado sus ahorros y esperará hasta el 15 de setiembre una oportunidad para vincularse a un equipo, pues en esa fecha cierran las inscripciones.

De momento, se mantiene entrenando solo en la casa, pero no es lo mismo. Dice que ha perdido siete kilos, pero aun así, está en buena forma. Le faltará ritmo de competencia y condición física para estar a tono, pero nada del otro mundo.

“Este es mi momento más complicado, pero como que lo tenía presupuestado, me la venía oliendo y empecé el negocio antes. He sabido equilibrar las cosas, desde antes de que pasara lo que sucedió. Nos propusimos un margen de gastos mensuales, que digamos uno puede conseguir”, dijo.

Esa es la lucha diaria de Smith, un defensa que le va a todas dentro de la cancha, pero ahora vemos que también fuera de los campos, es un todoterreno.