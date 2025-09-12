Rubén Neves se enoja porque medio insinúa que tiene romance con la viuda de Diogo Jota

Rubén Neves está como agua para chocolate con la revista del corazón portuguesa TV Guía, que ha hecho una insinuación que no le agradó para nada al futbolista.

Esta es la foto que causó indignación en Rubén Neves, jugador de Portugal. (Reproducción O Globo/Reproducción O Globo)

Neves era uno de los mejores amigos de Diogo Jota, futbolista fallecido trágicamente el 3 de julio pasado en un accidente de tránsito, en el que también falleció su hermano André Silva.

Varios medios españoles informan que Neves está indignado con la portada publicada por TV Guía.

La publicación sugiere que Neves mantiene algo más que una amistad con Rute Cardoso, viuda de su amigo.

En la portada de la revista se lee: “Ruben Neves y Rute. Unidos tras la muerte. Cómo la viuda de Diogo Jota se apoya en su mejor amigo”.

El texto lo acompaña de una fotografía en la que parece que se van a dar un beso. No obstante, la realidad correspondería a un instante previo a un abrazo o un beso en la mejilla.

Neves reaccionó con dureza en redes sociales.

“Siempre he creído en lo bueno de las personas, aunque me han advertido que no lo haga. Me he equivocado, pero nunca deseo el mal a nadie. La persona que decidió poner esta foto en la portada no merece ser feliz, del mismo modo que la elección de esa imagen no fue acertada”, escribió un mensaje publicado en Instagram en respuesta a la publicación.

Diogo Jota y Ruben Neves eran muy amigo y el jugador está indignado con la insinuación. (Instagram/Instagram)

Neves no paró en sus críticas al medio. “Mi mujer, Débora Lourenço, y yo llevamos más de 11 años juntos, felices y con una familia de la que me siento orgulloso. En todo este tiempo nunca hemos estado envueltos en polémicas. Siempre hemos intentado ayudar a Rute y a su familia de la mejor manera posible”.

Finalmente, añadió que la foto y la decisión de publicarla son“desafortunadas”.“Respeto que todos tengan su trabajo y quieran dar lo mejor de sí, pero no respeto a quienes no respetan a los demás”.