Bueno todo indica que al presi Juan Carlos Rojas, no le parece que el ministro Daniel Salas tenga que salir todos los días en conferencia a entregar los datos de la lucha contra el COVID-19, según lo que expresó en su cuenta de twitter: "No es necesario q el Min. Salas salga TODOS los días a leer unas estadísticas q se pueden facilitar a la prensa. Podría 2 veces x semana aparecer y profundizar; el Presidente debe salir 1 día p hablar de la visión y estrategia INTEGRAL de la crisis (no solo sanitaria), y además señaló que deben hacer los otros ministros, “otros 2 días Ministros refiriéndose a temas de reactivación económica. Recordemos q la crisis no solo es de COVID, es una crisis de desempleo, fiscal y económica. Demos datos no sólo de nuevos casos, sino de nuevos empleos, de nuevos proyectos de inversión”, A don Carlos Alvarado de repente le salió un asesor de última hora o es que don Juan Carlos ya anda enfilando sus baterías hacia un puesto de gobierno.