¿Salió o no salió? Publican audios del VAR por gol anulado a Cartaginés y lo que se dice no le hará mucha gracia a algunos

La Comisión de Arbitraje reveló los audios de una de las jugadas más polémicas del juego entre Cartaginés y Herediano, del viernes anterior.

Recordemos que al cierre del partido que se disputó en el estadio Fello Meza, los brumosos reclamaron que se les anuló un gol de Douglas López, porque antes de la anotación, la bola salió del terreno de juego, ante un centro de Fernán Faerro.

El video del análisis del VAR revela lo siguiente, primero hace una introducción a la jugada mencionada. El partido cerró con marcador 1-2 a favor de los florenses.

LEA MÁS: El analista Henry Bejarano confirma y explica el aparente error que le arrebató el empate al Cartaginés

La Comisión de Arbitraje revela lo que dijeron los árbitros, en una de las jugadas más polémicas del juego Cartaginés vs Herediano. Foto: VAR. (VAR/VAR)

“Al minuto 97, el Club Sport Cartaginés envía un balón al área del Club Sport Herediano, este rueda hacia la línea de meta y posteriormente a que abandona el terreno de juego.

“El jugador número 3 (Fernán Faerron) logra realizar un centro que es recibido por su compañero número 8 (Douglas López), quien anota un gol; no obstante, el árbitro asistente dos levanta su bandera, indicando correctamente que el balón había salido en su totalidad del campo de juego.

“Por lo tanto, la reanudación correspondiente es un saque de meta, que es avalada por el árbitro. El VAR inicia una revisión protocolaria utilizando las diferentes cámaras y ángulos, encontrando evidencia clara y contundente que confirma que el balón había abandonado completamente el terreno de juego, por lo que ratifica la decisión tomada”.

Lo que dicen los audios

Esto revelan los audios sobrela polémica jugada:

- Árbitro: balón afuera, tengo el balón afuera

El juego entre Cartaginés y Herediano cerró con marcador 1-2, a favor de los florenses. Foto: Mayela López. (Mayela Lopez/Rafael Pacheco Granados)

- VAR: vamos a revisar el balón

- VAR: acá la que más nos puede servir es la inversa (cámara), pon la inversa.

- VAR: correcto, claramente el balón sale, dale para atrás. Dale, el balón pica, hacia adelante, claramente traspasa todo y ahí está. Sí sale completamente el balón.

- VAR: chequeo completado, saque de meta, puede reanudar.