San Carlos da a conocer su primer fichaje para la próxima temporada

La Asociación Deportiva San Carlos dio a conocer su primer fichaje para la próxima temporada.

Se trata del lateral Jefferson Rivera, quien llega a los toros procedente de Pérez Zeledón. El jugador guapileño se vinculó a los sancarleños por dos años.

En el torneo de Clausura, Rivera anotó 2 goles y sumó 984 minutos, de acuerdo con la Unafut.

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El lateral Jefferson Rivera es nuevo jugador de San Carlos. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

La llegada de Rivera

“Rivera, lateral derecho de 29 años, cuenta con doble nacionalidad y actualmente forma parte de la Selección Nacional de Nicaragua. Llega procedente del Municipal Pérez Zeledón para aportar experiencia, solidez defensiva y proyección por la banda.

“Le damos la bienvenida a la casa de los Toros y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa defendiendo nuestros colores”.