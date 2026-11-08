San Carlos salva el empate a última hora y mantiene una ligera esperanza de avanzar a las semifinales

Cuando la derrota parecía inevitable, San Carlos vio la luz y al menos salvó un puntico en su casa.

Los norteños empataron 1-1 ante Pérez Zeledón, con un gol de Raúl Vidal al minuto 93, resultado que, aunque no es el mejor, los mantiene con algo de esperanza de meterse a las semifinales, eso sí, obtener el boleto es algo que sigue sin depender de ellos, necesitan de otros resultados más allá de ganar lo que les queda.

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Un agónico gol de Raúl Vidal le hizo a San Carlos rescatar un punto ante Pérez Zeledón. Foto: prensa SC. ( Foto: prensa SC. /Foto: prensa SC.)

Los sancarleños se quedaron en 26 puntos, en el quinto lugar de la tabla.

El equipo de Wálter Centeno ahora deberá buscar la victoria en su visita ante Escorpiones, el 20 de noviembre, y cerrarán en casa ante Alajuelense, el 29 de noviembre. Y, como dijimos, cruzar los dedos para que los que están arriba pierdan puntos.

Un gol que da esperanza

Los norteños lo intentaron en varias ocasiones, pero en el segundo tiempo les tocó estar contra las cuerdas hasta el cierre, cuando cayó el empate.

Al minuto 64, hubo una falta dentro del área, fue una acción de Yosel Piedra contra el generaleño Axel Amador.

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Dos minutos después de la acción y, tras la revisión del VAR, el central Keylor Herrera validó la falta dentro del área y señaló el manchón blanco.

Wilber Rentería marcó el gol de los guerreros. Foto: prensa PZ. (Foto: prensa PZ./Foto: prensa PZ.)

Al 66′ apareció el gol de Pérez Zeledón, obra del colombiano Wilber Rentería, quien definió de zurda y no le dio oportunidad al arquero José Vega.

Los Toros buscaron por todos los medios la igualada. Jeikel Venega lo intentó, Jeffry Valverde también la pulseó, pero con un disparo que se fue muy desviado.

Y al 93′, en el tiempo de reposición, el mexicano Raúl Vidal remató de cabeza en el área chica, tras un centro de Abraham Carmona, desatando la locura en el Carlos Ugalde.

Pérez sigue en el último lugar de la tabla. El equipo llegó a los 11 puntos y ahora deberá recibir al Saprissa, el sábado 21 de noviembre, a las 8 p.m., en el estadio Municipal de Pérez Zeledón.