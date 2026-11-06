Alajuelense enfrenta un dilema en el cierre del torneo que podría ayudar a Saprissa

Alajuelense aún no asegura su boleto a semifinales y además tiene opciones de luchar por el primer puesto; eso sí, esto tiene un asterisco como lo es ser cómplice de su máximo rival histórico.

La Liga es cuarta con 26 puntos, una unidad por delante de San Carlos, que es quinto, y dos debajo de Cartaginés y Saprissa, mientras que Sporting está en lo más alto con 30, siendo los griegos el próximo rival de Óscar Ramírez y sus pupilos en la Catedral.

La Liga puede convertirse en el mejor cómplice de Saprissa en el tema del liderato. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El dilema que tiene Alajuela es que debe ganar para mantener el pulso por la cima y con ello ir confirmando su presencia en semifinales, pero en caso de que derrote a Sporting, Cartaginés podría superarle si vence a Escorpiones, mismo caso que Saprissa si le gana a Puntarenas el domingo. Sin embargo, los de Tibás cuentan con 5 tantos más que los de Amarini Villatoro; eso quiere decir que los leones serían el socio de la S para que vuelvan al liderato.

La cosa no se queda ahí, ya que tras el parón FIFA, los de Tibás van a Pérez Zeledón, y Cartago visita el Morera Soto; es decir, otra vez los rojinegros pueden darle la mano a los saprissistas para consolidar el primer lugar. Claramente, los morados deberán hacer su parte.

En la última fecha, Alajuela va a San Carlos, por lo que esa visita es de alto riesgo y también podría significar que la Liga tenga toda la obligación de sacar un buen marcador, siempre y cuando haya conseguido los resultados de esos juegos previos en los que el Sapri sería beneficiado en la lucha por el primer puesto.

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Leyenda manuda opina acerca del cierre

En La Teja hablamos con un ídolo para el liguismo, como lo es Pablo Izaguirre, quien brindó su parecer acerca de este cierre en el que Alajuelense debe sacar los resultados, independientemente de que el Monstruo salga beneficiado.

“Lo que percibo es que la Liga, yendo de atrás para adelante en el clásico al no haber perdido, ganando a Escorpiones, ya se metió ahí en zona de clasificación, pero para mí este sábado contra Sporting es clave, rival directo por la clasificación y la Liga tiene que ganar para estar metido en la clasificación, independientemente del puesto que le toque”, respondió el che.

Para Pablo, Alajuela no se puede fijar en si se le ayuda al Saprissa o no con el tema del liderato.

La Liga juega ante el líder, Sporting este sábado a las 8 de la noche. (Jose Cordero/José Cordero)

“La Liga se va a enfocar en lo que es la Liga, ganar los partidos y después pelear por el primer puesto, independientemente de Saprissa, ya que aquí lo que interesa es que la Liga clasifique, porque tiempo atrás no estaba ni en zona de clasificación; ahora sí y con la oportunidad de sacar esos tres puntos ante Sporting, es fundamental; el empate no sirve”, mencionó.

En el hipotético caso de que se tope con la S en una final que cierre en el Cueva, para el argentino, si la Liga lo extiende a cuatro juegos, ve un panorama favorable para los leones.

“Siempre, aunque no se reconozca, es ventaja ser primero por la doble oportunidad y cerrar de local te da ventaja; ya luego depende de si se aprovecha o no, pero lo que digo es que si se encuentran en una final y la Liga lo extiende a cuatro partidos, yo pienso que para Saprissa es complicado; para mí ellos deben liquidarlo en la primera final, si no, sería una ventaja para la Liga a pesar de cerrar en Tibás”, explicó Izaguirre.

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Reconocidos manudos opinan sobre ser o no cómplice de la S

“No es que se le ayude o no; la Liga debe sacar el resultado, los tres, porque San Carlos está ahí. La Liga se debe preocupar primero por ganar, independientemente de si Saprissa queda o no líder; para mí hay que ganar los tres partidos aunque eso le sirva el liderato a Saprissa”, afirmó Esteban Amador, Piolo, a La Teja.

El conocido manudo también respondió acerca de cerrar una hipotética final en la Cueva, la cual considera que, con un buen juego en la ida, los liguistas pueden dar un golpe para quedar campeón a Tibás.

A la S le sirve que gane la Liga el sábado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“La Liga lo que tendría que hacer es matar en el Morera Soto para poder ir un poco acomodados en el Saprissa, ya que ahí han ganado todo, pero solo han empatado contra la Liga; en todo el semestre, solo dos puntos ha perdido y fue contra la Liga; su fortaleza es su casa”, añadió Piolo, que mencionó ese dato haciendo referencia solo al certamen local, ya que por Centroamericana, la S igualó como local ante Cartago.

Andrés Ramírez, periodista de Repretel, es otro de los manudos que le dijo a La Teja su opinión en la que le tiene fe a que Pérez Zeledón se jale la torta y le quite el primer puesto al Sapri.

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“Yo veo que en el ambiente muchos andan diciendo que la Liga le dará el liderato a Saprissa, pero no estoy tan seguro de que los de Tibás ganen en Pérez. Los partidos hay que jugarlos primero. Mi quiniela está en que Saprissa no gana en el sur”, afirmó.

Para el periodista, el asunto con un liderato del monstruo es la doble final, siendo esto la gran preocupación de Andrés.

“Creo que la Liga tiene el equipo para sacar una hipotética final en Tibás. Lo que no estoy seguro es de si le diera la cuerda para hacer lo mismo en una eventual Gran Final. Esa es la disyuntiva que me queda”, concluyó.