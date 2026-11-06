Hernán Medford tiene una preocupación más al sumar otra baja en Saprissa

Luis Paradela se perderá el encuentro de este domingo entre Saprissa y Puntarenas FC. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Las bajas en el Saprissa no paran, pues además de los lesionados que tiene el plantel, este viernes sumó otra más para el encuentro del domingo ante Puntarenas FC en el estadio Saprissa.

El volante Luis Javier Paradela no estará disponible al aparecer en el informe de sanciones del Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol luego de la jornada 15.

“Sancionar al jugador Luis Javier Paradela Díaz con un partido de suspensión y una multa de ₡100.000 de conformidad con el artículo 35 al ser la primera vez en el torneo que ha sido amonestado con tarjeta amarilla por quinta vez dentro del mismo torneo", indicó la nota publicada por la Federación.

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El cubano fue amonestado a los 73 minutos, con lo que acumuló el castigo que lo tendrá afuera por esta fecha. Para el encuentro de la fecha 17 ante Pérez Zeledón ya estaría disponible.

Cartaginés también pierde a un futbolista

Otro futbolista que sufrió el mismo caso es el volante del Cartaginés, Gianmauro Morera, quien no jugará el domingo ante Escorpiones de Belén al acumular su quinta amonestación en el certamen.

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