La sorpresiva revelación de Douglas Sequeira sobre el porqué le costó tanto volver a jugar con Saprissa

Douglas Sequeira (izquierda) reveló todo lo que atravesó para volver a jugar con Saprissa. (Jose Cordero/José Cordero)

Douglas Sequeira apareció en el momento justo para Saprissa y Hernán Medford, como una alternativa necesaria en la defensa morada ante tantas lesiones.

El defensor apareció como una sorpresa ante Alajuelense y Herediano, fue titular en ambos partidos, lució de muy buena forma y demostró que está en plenitud de condiciones para pelear un lugar en el once estelar pese a tanto tiempo fuera de las canchas por lesión.

Tras el encuentro en el estadio Carlos Alvarado, el futbolista de 23 años contó que su regreso a las canchas no fue fácil porque estuvo lesionado casi un año y le costó mucho volver por motivos que explicó.

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Douglas Sequeira recordó el difícil proceso de recuperación

“Tuve un proceso muy difícil de una lesión de menisco, que tuve que operarme, y después de eso tuve varias recaídas que no me dejaban volver, desde noviembre del año pasado no jugaba un partido completo y gracias a Dios estos dos partidos el equipo me apoyó, me habló, me motivaron para poder estar acá”, contó.

Douglas comentó que la parte más difícil en todo este tiempo fue el no saber cuándo podría volver a jugar, ni tener claridad de qué estaba pasando.

“La incertidumbre fue muy difícil, no tener un pronóstico claro ni saber qué método es el que iba a servir para mejorar, intentamos varios métodos y recaía otra vez, así varias veces, lo más difícil fue llevar el día a día, no tener una fecha clara de cuándo iba a estar bien.

“Me acerqué mucho a Dios, le entregué mi vida a él y fue el que me sostuvo, me dio la fortaleza para aguantar los días más difíciles”, contó.

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La fe y su familia fueron claves para superar la lesión

En esos momentos tan complicados, a veces era difícil no tener pensamientos negativos y hasta temer qué iba a pasar con él y si se llegaría a recuperar.

“Sí, claro, en la cabeza te pasan muchas cosas, cuando estaba solo en casa y no podía entrenar, solo hacía recuperación, era muy difícil, pero como repito, fue Dios el que me sostuvo y me dio la fortaleza junto a mi familia, mi novia y lo más importante, ir día a día”, finalizó.