Saprissa da una gran noticia a sus aficionados de cara al trascendental duelo contra Puntarenas

Saprissa no solo tiene la gran noticia de estar de nuevo en la lucha por el liderato, sino que le pudieron dar un importante anuncio a sus aficionados de cara al juego contra Puntarenas.

Luego de tener problemas con la tiquetera que vende los boletos, el club morado anunció que ya está solucionado el inconveniente.

Saprissa ya solucionó el problema con la venta de entradas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“El Deportivo Saprissa informa que su servicio de boletería digital fue restablecido, por lo que los aficionados ya pueden adquirir sus entradas para los próximos compromisos de la institución”, anunciaron.

“La plataforma está habilitada para la venta de boletos del partido entre nuestro equipo masculino y Puntarenas FC, correspondiente a la jornada del domingo 8 de noviembre a las 4 p.m.”, añadieron.

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También dejaron claro que para el partido de fútbol femenino también pueden usar la plataforma para conseguir sus entradas.

“Asimismo, los aficionados pueden comprar sus entradas en la plataforma web para el encuentro entre Saprissa FF y Carrillo, programado para este viernes 6 de noviembre a las 7 p.m.

“Por su parte, los abonados ya pueden ingresar a boleteriamorada.com para consultar y descargar sus respectivas entradas”, concluyó el Monstruo en un comunicado.