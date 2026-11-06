Jafet Soto atacó a narrador nacional y al arbitraje tras el fracaso de la eliminación

Sin decir nombres, Jafet Soto le tiró a un narrador nacional luego del enorme fracaso del Herediano por quedar fuera del torneo a falta de tres jornadas, además tuvo un contundente mensaje contra el arbitraje.

Heredia quedó eliminado luego de la derrota 2-0 ante Saprissa en el Carlos Alvarado y, al dar la cara, Jafet le tiró duro a un narrador nacional en primera instancia.

Soto atacó al arbitraje y a narrador nacional. (Jose Cordero/José Cordero)

“Yo no pongo excusas, no, como diría el que narra feo y grita narrando, porque ya no se narra así; a ese nadie lo ve ni lo oye porque cansa, porque ahora se narra con alegría. Uno escucha a los narradores de nivel internacional y no gritan, al contrario, son jocosos y divertidos. Ahora la narración es distinta y por eso le bajan el volumen a esos narradores, pero no tengo problema en decir que es mi responsabilidad”, dijo sobre el fracaso y atacando al comunicador, pero sin decir a quién se refiere.

Posteriormente, el presidente del Team y técnico también fue tajante al tirarle al arbitraje nacional luego del partido ante la S.

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“Nos hemos nivelado, a la Liga ya la pasamos; en lo que no nos nivelamos es en el arbitraje, fue una noche mala para el árbitro, pésima. Repito lo que dije, no se pueden hacer árbitros a la fuerza, solo porque se ven musculosos y sin grasa no significa que tienen calidad”, agregó.

“Yo decía ahora que no sé cómo hemos hecho para ser campeones, con una zancadilla de hombro, para ser campeón en Alajuela nos querían quitar el título; todavía hemos logrado cosas, pero la responsabilidad es nuestra”, mencionó.