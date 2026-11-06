Doctor Willy Gálvez explica las posibles razones detrás de tantas lesiones en Saprissa y otros equipos

Saprissa tiene muchas lesiones y estas le cayeron a Hernán Medford y compañía en el peor momento del torneo, cuando se está definiendo la clasificación y el liderato de la fase regular.

Sebastián Padilla, Orlando Sinclair, Pablo Arboine, Kendall Waston, Óscar Duarte, Sebastián Acuña y ahora también en el pasado partido contra Herediano, el joven Ariel González tuvo que salir sustituido por una lesión, son los casos más sonados en la presente planilla tibaseña.

Los morados han sufrido una importante plaga de lesionados. (Mayela Lopez/Mayela López)

Para tener un criterio experto, en La Teja hablamos con el doctor Willy Gálvez, quien nos brindó su opinión de la plaga de lesiones moradas y, en general, de los futbolistas a estas alturas del torneo.

“La literatura a nivel mundial es muy clara, las dos zonas de mayor riesgo de lesiones en un equipo de fútbol son al inicio y en la recta final de un torneo; en el principio es por la pretemporada, ya que vienen cargados; al final es por la acumulación de horas de entrenamiento, competencia, compromisos nacionales e internacionales, los desplazamientos, además de entrar en juego también lo nutricional”, explicó el doctor.

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Don Willy fue claro en explicar un factor psicológico que también es un tema que se debe considerar entre las razones de las lesiones.

“La variable psicológica, lo mental, ya que en la medida en que uno es repetitivo con algo, o tiene un nivel de alta exigencia, se puede presentar, como dicen los psicólogos, lo que se llama fatiga mental, y está la primera y secundaria; la primera es el músculo agotado y desgastado sin el tiempo para recuperarse, y la otra, que es a nivel cerebral con cansancio de hacer lo mismo, y eso lleva a descoordinación que se traduce en aumento en el riesgo de lesiones”, manifestó Gálvez.

Willy Gálvez explicó los factores que producen tanta lesión. (Aionso Tenorio)

El doctor fue claro en decir que en competencia es más riesgoso una lesión, por lo que, al ya estar tan avanzados en el torneo nacional, y en el caso de los tibaseños, tras ya finalizar su participación en Copa Centroamericana tras el repechaje, ya es bastante la cantidad de partidos encima.

“Las lesiones son más frecuentes en competencia que en entrenamientos, casi el doble, es decir que entre más partidos y tiempo juego, hay mayor probabilidad de que un jugador se lesione, entonces eso justifica que equipos como Saprissa, o el mismo Alajuela o Heredia, que pueden tener tasas de lesiones más altas que los que no tienen esa carga como tal”, señaló don Willy.

El médico dejó una fuerte crítica al calendario de nuestro fútbol, el cual considera que afecta mucho para tanta lesión en futbolistas.

“Existe la variable del calendario en que no vemos una estructura que otorgue la recuperación necesaria, no la mínima, sino la necesaria para que el jugador esté apto, y otorgar el tiempo correcto a los preparadores físicos para que puedan elaborar sus planes y desarrollarlos, para minimizar el impacto de lesiones con cargas físicas adecuadas”, indicó.

Gálvez también fue contundente al hablar de las condiciones, como las temperaturas en las que se juega nuestro fútbol.

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“Tomar como consideraciones la temperatura y la humedad en la que el jugador practica el partido, ya que muchos lo hacen en horas inapropiadas. En Costa Rica se juega en horas inapropiadas y ha costado entender que se pasean en el jugador, y esto incrementa las lesiones ligamentosas, musculares, a nivel corporal, y eso se traduce en bajo rendimiento”, añadió.

El especialista, quien es muy recordado por su paso como doctor en el Monstruo y la Selección, explicó la gran diferencia que hay hoy en día con respecto al fútbol de antes.

“La gente no entiende que el fútbol de años atrás se jugaba más despacio, con menos pases y menos desplazamiento; hoy por hoy, con un equipo competitivo que vaya más allá de solo competir en nuestro país, debe correr más, ser más veloz, muchos pases y los jugadores deben ser multifuncionales”, dijo, sumándole que no hay mala suerte acá, sino que todo tiene una explicación científica, salvo que alguien le caiga encima a un jugador y lo fracture, pero aseguró que es algo “desafortunado”.

Kendall no ha podido estar en varios juegos de los tibaseños por sufrir un par de lesiones este semestre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El doctor puso un claro ejemplo con las temidas lesiones de ligamento cruzado en nuestro fútbol, e hizo la comparativa con el tiempo de antes.

“Ligamento cruzado anterior: en mi época se jugaba domingo a domingo, un torneo al año, equipos nuestros; a veces iban a jugar afuera, y esa lesión, si acaso uno al año. Hoy por hoy superamos doce cruzados en nuestro país; en Argentina fueron 28, Inglaterra incrementó; se le saca el jugo al jugador y no se le dan las condiciones totales, no es darles lo mínimo necesario, no es suficiente”, agregó.

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Para finalizar, Gálvez explicó sobre el caso de jugadores mayores que sufren de problemas con las recaídas.

“Entre mayor edad, es más difícil recuperarse; con el paso del tiempo se va perdiendo la masa muscular, con esto se hace más complicado recuperarnos. Por eso el jugador por arriba de 40 años es difícil que mantenga criterio de alto rendimiento; es ley de vida, es algo biológico”, concluyó.