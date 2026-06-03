San Carlos sorprende con fichaje de defensor que llega desde Estados Unidos

La Asociación Deportiva San Carlos sorprendió con su nuevo fichaje al firmar a un joven defensor, que sumaba minutos en el fútbol de Estados Unidos.

Este miércoles, los toros informaron la contrataron del zaguero tico-estadounidense Preston Kilwien, quien se incorporó al equipo norteño por un año, es decir, dos torneos cortos.

“Kilwien, de 29 años y 1,93 metros de estatura, es un futbolista costarricense nacido en Estados Unidos, formado en ese país y con paso por el fútbol universitario antes de dar el salto al profesionalismo”.

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El defensor gringo-tico Preston Kilwien es el nuevo jugador de San Carlos. Foto: prensa SC. ( Foto: prensa SC. /Foto: prensa SC.)

En el fútbol universitario

El defensor llega procedente de Miami FC de la USL y también cuenta con experiencia en New York Red Bulls II de la MLS Next Pro y otros clubes del fútbol profesional estadounidense.

“Su recorrido internacional, experiencia y características físicas le permiten incorporarse a Los Toros para fortalecer nuestra zona defensiva en los próximos torneos”, destacaron los alajuelenses en un comunicado.