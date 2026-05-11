San Carlos ficha a un refuerzo de talla internacional

San Carlos peleó por el descenso el semestre pasado y a su vez por la clasificación en algunos momentos; sin embargo, se quedó corto en el intento.

Wálter Centeno y su club anunciaron este lunes el fichaje de Juan Camilo Agualimpia por los próximos dos torneos, proveniente del fútbol mexicano.

San Carlos anunció su nuevo refuerzo (Prensa San Carlos/Prensa San Carlos)

“La Asociación Deportiva San Carlos informa la incorporación del jugador Juan Camilo Agualimpia, quien se vincula a nuestra institución por el próximo año para reforzar el plantel en los torneos de Apertura 2026 y Clausura 2027.

El extremo colombiano de 23 años llega procedente de Jaguares de Chiapas del fútbol mexicano. A lo largo de su carrera ha militado en clubes de su natal Colombia y en México, destacando por su velocidad, desequilibrio y capacidad ofensiva por las bandas.

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¡Bienvenido a la casa de los Toros! Le deseamos muchos éxitos defendiendo nuestros colores", publicaron en las redes sociales de la institución azul y roja.

Los norteños con Paté acabaron en la sétima posición con 21 unidades y terminaron quedando a once de la cuarta casilla; no obstante, lograron salvar la categoría tras el descenso de Guadalupe a la segunda división de un solo año en la máxima categoría.