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San Carlos ficha a un refuerzo de talla internacional

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Por Eduardo Rodríguez

San Carlos peleó por el descenso el semestre pasado y a su vez por la clasificación en algunos momentos; sin embargo, se quedó corto en el intento.

Wálter Centeno y su club anunciaron este lunes el fichaje de Juan Camilo Agualimpia por los próximos dos torneos, proveniente del fútbol mexicano.

San Carlos anunció su nuevo refuerzo
San Carlos anunció su nuevo refuerzo (Prensa San Carlos/Prensa San Carlos)

“La Asociación Deportiva San Carlos informa la incorporación del jugador Juan Camilo Agualimpia, quien se vincula a nuestra institución por el próximo año para reforzar el plantel en los torneos de Apertura 2026 y Clausura 2027.

El extremo colombiano de 23 años llega procedente de Jaguares de Chiapas del fútbol mexicano. A lo largo de su carrera ha militado en clubes de su natal Colombia y en México, destacando por su velocidad, desequilibrio y capacidad ofensiva por las bandas.

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¡Bienvenido a la casa de los Toros! Le deseamos muchos éxitos defendiendo nuestros colores", publicaron en las redes sociales de la institución azul y roja.

Los norteños con Paté acabaron en la sétima posición con 21 unidades y terminaron quedando a once de la cuarta casilla; no obstante, lograron salvar la categoría tras el descenso de Guadalupe a la segunda división de un solo año en la máxima categoría.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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